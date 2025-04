Sottopasso allagato da quattro giorni | disagi per automobilisti

Sottopasso allagato da quattro giorni a San Pietro Vernotico, disagi per gli automobilisti. Si tratta del sottovia di Piazza Falcone che conduce sulla circonvallazione nord, percorso prevalentemente da chi è diretto verso la superstrada, Torchiarolo, cimitero, Campo Di Mare. 🔗 Brindisireport.it - Sottopasso allagato da quattro giorni: disagi per automobilisti SAN PIETRO VERNOTICO -daa San Pietro Vernotico,per gli. Si tratta del sottovia di Piazza Falcone che conduce sulla circonvallazione nord, percorso prevalentemente da chi è diretto verso la superstrada, Torchiarolo, cimitero, Campo Di Mare. 🔗 Brindisireport.it

Rubati cavi elettrici, pompe fuori uso, sottopasso allagato e chiuso a Cornaredo - Rubati cavi elettrici che alimentano le pompe, sottopasso allagato e chiuso tra Cornaredo e Pregnana Milanese. È stato necessario chiudere il sottopasso della SP 172 nel Comune di Cornaredo per allagamento, che passa sotto l’autostrada tra Cornaredo e Pregnana Milanese, con il nome di via Della Repubblica. Rubati i cavi elettrici in rame, sottopasso allagato [...] 🔗ilnotiziario.net

