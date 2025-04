Sos medici di famiglia Il buco diventa voragine

I medici di famiglia stanno scomparendo e i cittadini restano sempre più spesso senza il punto di riferimento sanitario fondamentale, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione. Nel Legnanese, secondo i dati pubblicati dalle aziende sanitarie territoriali sul bollettino della Regione Lombardia, mancano all'appello 75 medici di base, mentre nel Rhodense la carenza supera addirittura le 100 unità. Un totale di 192 posti vacanti per l'Asst Ovest Milanese disegna un quadro allarmante e in continuo peggioramento. Non bastano i bandi, spesso deserti o comunque non sufficienti a coprire i vuoti lasciati da pensionamenti o trasferimenti. La medicina territoriale, già fragile, è ora sull'orlo del collasso. Entrando nel dettaglio, la carenza è capillare e tocca quasi ogni comune.

Sos medici di famiglia. Gli anziani preoccupati: "L’unico professionista prossimo alla pensione" - Tra pochi giorni va in pensione il medico di famiglia della frazione di Fossone, il dottor Luigi Ciraulo che visitava negli ambulatori medici di Nausicaa vicino alla farmacia. Un pensionamento che preoccupa non poco i numerosi residenti della frazione, che temono che il medico non venga sostituito. A farsi portavoce della problematica è Pilade Biavati, un pensionato di 84 anni con problemi di deambulazione dopo un intervento di prognosi a un ginocchio. 🔗lanazione.it

Medici di famiglia: "Ci sarà un crescente disinteresse dei giovani. Il futuro è incerto" - Qualcosa bolle in pentola. Si tratta di una proposta di legge su una possibile riforma dei medici di famiglia. Secondo la bozza i nuovi medici verrebbero assunti in futuro dal servizio sanitario nazionale, a differenza di quelli già in servizio che potrebbero scegliere se rimanere liberi professionisti o passare al nuovo regime. Cosa cambierebbe in sostanza? Se passa la proposta di legge, i nuovi medici dovranno operare sia nei propri studi che nei nuovi presidi territoriali, garantendo la copertura dalle 8 alle 20. 🔗ilrestodelcarlino.it

La protesta dei medici di famiglia: "Il rapporto coi pazienti così cadrà" - Medici di famiglia da freelance a dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale? Si perderebbe il prezioso rapporto di cura con il paziente. L’ipotesi ventilata dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, nell’ambito dell’annunciata riforma sanitaria che prevede di trasformare i medici di famiglia, oggi liberi professionisti convenzionati, in dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale per lavorare sul territorio nelle Case di Comunità viene accolta con preoccupazione e sconcerto dalla sezione di Monza e della Brianza della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale – FIMMG. 🔗ilgiorno.it

