allevatori hanno rinvenuto due carcasse di giovani vitelli. Con l’arrivo del bel tempo e la ripresa dei pascoli all’aperto si torna a discutere della diffusione del lupo sull’Appennino marchigiano e soprattutto delle conseguenze degli Attacchi agli allevamenti. Il periodo più pericoloso per gli animali da reddito, quindi ovini, bovini ed equini, proseguirà fino al termine dell’estate, con una nuova soglia di allarme, poi, da settembre a ottobre. Numeri alla mano, nel 2024 i danni denunciati dagli allevatori marchigiani per la perdita di bestiame a causa di Attacchi di lupi o cani randagi ammontano a 109mila euro. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Sos allevatori: attenti al lupo: "Attacchi in serie al bestiame. Ora serve un piano che ci tuteli" Nelle Marche sono state 199, nel 2024, le denunce per l’uccisione di animali da pascolo a opera di lupi o cani inselvatichiti. L’ultimo caso è stato registrato a Monte Grimano Terme, nel Pesarese, dove glihanno rinvenuto due carcasse di giovani vitelli. Con l’arrivo del bel tempo e la ripresa dei pascoli all’aperto si torna a discutere della diffusione delsull’Appennino marchigiano e soprattutto delle conseguenze degliagli allevamenti. Il periodo più pericoloso per gli animali da reddito, quindi ovini, bovini ed equini, proseguirà fino al termine dell’estate, con una nuova soglia di allarme, poi, da settembre a ottobre. Numeri alla mano, nel 2024 i danni denunciati daglimarchigiani per la perdita dia causa didi lupi o cani randagi ammontano a 109mila euro. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

