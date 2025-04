Sorensen tra gli esordi alla Juve e gli allenamenti con Conte | È stato uno shock il passaggio in Prima Squadra Di Conte ricordo questo Poi si lancia su un pronostico | Per me i bianconeri centreranno quell’obiettivo

Sorensen riavvolge il nastro e ricorda la sua esperienza alla Juve: impressiona quel particolare su Conte! Poi si lancia in un pronostico.Frederik Sorensen non ha mai dimenticato la Juventus. Il difensore danese, ora alla Feralpisalò, ha rilasciato un’intervista a Fanpage, a cui ha ricordato i suoi esordi in bianconero. Ecco le sue parole, che rievoca un retroscena su Antonio Conte e un pronostico sulla stagione attuale della Vecchia Signora.Dalla PrimaVERA DELLA Juve A BUFFON E DEL PIERO – «Una soddisfazione. Mi aveva notato Paratici quando ancora era alla Sampdoria. Dovevo fare la stagione in Primavera, invece dopo pochi mesi mi sono ritrovato in Prima Squadra. L’impatto maggiore è stato ritrovarsi nello spogliatoio con campioni come Buffon, Del Piero e dover marcare gente come Totti ed Eto’o. 🔗 Juventusnews24.com - Sorensen tra gli esordi alla Juve e gli allenamenti con Conte: «È stato uno shock il passaggio in Prima Squadra. Di Conte ricordo questo». Poi si lancia su un pronostico: «Per me i bianconeri centreranno quell’obiettivo» riavvolge il nastro e ricorda la sua esperienza: impressiona quel particolare su! Poi siin un.Frederiknon ha mai dimenticato lantus. Il difensore danese, oraFeralpisalò, ha rilasciato un’intervista a Fanpage, a cui ha ricordato i suoiin bianconero. Ecco le sue parole, che rievoca un retroscena su Antonioe unsulla stagione attuale della Vecchia Signora.DVERA DELLAA BUFFON E DEL PIERO – «Una soddisfazione. Mi aveva notato Paratici quando ancora eraSampdoria. Dovevo fare la stagione invera, invece dopo pochi mesi mi sono ritrovato in. L’impatto maggiore èritrovarsi nello spogliatoio con campioni come Buffon, Del Piero e dover marcare gente come Totti ed Eto’o. 🔗 Juventusnews24.com

Sorensen: "Giocatori sfiniti con Conte, ci disse una frase il primo giorno di ritiro" - L'ex calciatore della Juventus, Federik Sorensen, ha parlato anche di mister Antonio Conte nel corso della sua intervista. 🔗msn.com

Sorensen: “Lo spogliatoio Juve con Buffon e Del Piero fu uno shock. Ricordo Pirlo che si arrabbiava” - Intervista a Frederik Sorensen, difensore danese della Feralpisalò che ha girato mezza Italia dai tempi del suo arrivo alla Juventus a soli 18 anni: "Io ... 🔗fanpage.it

“Conte sfiniva tutti tranne me. Pirlo si arrabbiava, Vidal una macchina” - Un anno difficile per Frederik Sorensen perché dopo la retrocessione con la Ternana è rimasto senza squadra per diverso tempo. Fino a marzo quando è arrivata la chiamata della FeralpiSalò, poche gare ... 🔗msn.com