Sordo | Finito in coma per una testata da Damiani ed Allegri il calcio mi ha scaricato subito

Sordo era l’altro Lentini. Stesso look, ma un po’ meno. Stesso ruolo, ma con meno qualità. Stesse squadre, Toro e Milan, per un periodo. Prima di finire male, dimenticato. Con un certo grado di livore che trasmette anche nell’intervista al Corriere della Sera.Ex esterno da 117 partite in serie A, nel 1992 Sordo ha vinto anche un Europeo U21 con l’Italia, ha partecipato alle Olimpiadi di Barcellona e ha sfiorato il trionfo in Coppa Uefa col Torino. Poi, a carriera già in là, è successo: “Mi allenavo tutti i giorni, nella speranza di trovare una squadra in C2. Ogni venerdì, poi, andavo a giocare a calcetto con i miei amici, quindi una pizza a cena e una bevuta in un bar a Marina di Massa prima di tornare a casa. Una sera, senza volerlo, pesto il piede a una ragazza. Le chiedo scusa un paio di volte, lei non le accetta. 🔗 Ilnapolista.it - Sordo: «Finito in coma per una testata, da Damiani ed Allegri il calcio mi ha scaricato subito» Gianlucaera l’altro Lentini. Stesso look, ma un po’ meno. Stesso ruolo, ma con meno qualità. Stesse squadre, Toro e Milan, per un periodo. Prima di finire male, dimenticato. Con un certo grado di livore che trasmette anche nell’intervista al Corriere della Sera.Ex esterno da 117 partite in serie A, nel 1992ha vinto anche un Europeo U21 con l’Italia, ha partecipato alle Olimpiadi di Barcellona e ha sfiorato il trionfo in Coppa Uefa col Torino. Poi, a carriera già in là, è successo: “Mi allenavo tutti i giorni, nella speranza di trovare una squadra in C2. Ogni venerdì, poi, andavo a giocare a calcetto con i miei amici, quindi una pizza a cena e una bevuta in un bar a Marina di Massa prima di tornare a casa. Una sera, senza volerlo, pesto il piede a una ragazza. Le chiedo scusa un paio di volte, lei non le accetta. 🔗 Ilnapolista.it

