Sono stato fatto fuori dalla Rai uno choc | mi aggiravo come uno zombie Terrorizzato da Fiorello ho rischiato la morte 3 volte | parla Giovanni Muciaccia

Sono rimasto malissimo quando Sono stato fatto fuori dalla Rai: mi aggiravo come uno zombie tra viale Mazzini e viale Clodio, come se mi avessero tirato due sberle. Era novembre 2019. Ho avuto la sfortuna di imbattermi in un direttore di rete, Carlo Freccero, che in un anno ha deciso di chiudere 10-12 programmi immotivatamente. Io all’epoca stavo facendo Cinque cose da sapere e La porta segreta: niente, spazzato via tutto”, racconta Giovanni Muciaccia al Corriere della sera. Lui che a colpi di “fatto” e “colla vinilica”, con tanto di imitazione di Fiorello, ha cresciuto almeno tre generazioni di bambini con lo storico “Art Attack”, il programma Disney poi approdato su Rai2. “Non avendo paracadute politici mi Sono ritrovato a casa: è stato uno choc, una forma di violenza. Penso che un direttore non debba avere il potere di chiudere all’improvviso programmi di divulgazione, che dovrebbero essere nello statuto della tv pubblica. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - “Sono stato fatto fuori dalla Rai, uno choc: mi aggiravo come uno zombie. Terrorizzato da Fiorello, ho rischiato la morte 3 volte” : parla Giovanni Muciaccia “Cirimasto malissimo quandoRai: miunotra viale Mazzini e viale Clodio,se mi avessero tirato due sberle. Era novembre 2019. Ho avuto la sfortuna di imbattermi in un direttore di rete, Carlo Freccero, che in un anno ha deciso di chiudere 10-12 programmi immotivatamente. Io all’epoca stavo facendo Cinque cose da sapere e La porta segreta: niente, spazzato via tutto”, raccontaal Corriere della sera. Lui che a colpi di “” e “colla vinilica”, con tanto di imitazione di, ha cresciuto almeno tre generazioni di bambini con lo storico “Art Attack”, il programma Disney poi approdato su Rai2. “Non avendo paracadute politici miritrovato a casa: èuno, una forma di violenza. Penso che un direttore non debba avere il potere di chiudere all’improvviso programmi di divulgazione, che dovrebbero essere nello statuto della tv pubblica. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

