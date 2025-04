Sono il secondo giornalista di Fanpage ad essere stato spiato | e ancora non so da chi né perché

Sono il secondo giornalista di Fanpage che in pochi mesi ha scoperto di essere stato spiato. 🔗 Apple ha rilevato un attacco spyware mercenario mirato contro il mio iPhone.ildiche in pochi mesi ha scoperto di. 🔗 Fanpage.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Le interviste. Hagbe: "Nel secondo tempo siamo andati in difficoltà. Due infortuni, sono scontento della mia stagione» - Una brutta distorsione al ginocchio lo ha tenuto oltre un mese ai box. Ieri al Franchi è finalmente tornato in campo, con tutta la sua carica. Il risultato di Siena-Orvietana, però, non è stato quello che Alfred Hagbe (foto) avrebbe voluto. "Nel secondo tempo la partita si è messa sul piano fisico – ha affermato il centrocampista –. Ci sono stati tanti contrasti e noi siamo andati in difficoltà, con gli avversari che ci attaccavano e pressavano. 🔗sport.quotidiano.net

“Fedez evita in maniera evidente Massimo Giletti”. Il giornalista: “Questa me la devi spiegare”: cosa è accaduto all’Ariston secondo MowMag - Fedez avrebbe evitato Massimo Giletti dietro le quinte dell’Ariston per salutare Damiano David. Lo scrive Mowmag che pubblica anche due video. “Fedez mentre evita in maniera evidente il conduttore per salutare Damiano David, che si trova alle spalle di Giletti“, si legge. Secondo il sito di attualità, la ragione starebbe nel fatto che il giornalista, a lo Stato delle Cose, il suo programma Rai di prima serata, ha dato ampio spazio all’inchiesta sugli Ultras che vede coinvolto ma non indagato il rapper per via dell’amicizia con il capo ultrà Luca Lucci e quella sul pestaggio di Cristiano ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Perché le torbiere non protette sono una bomba a orologeria, secondo gli scienziati - I ricercatori hanno dimostrato che solo il 17 percento delle torbiere della Terra si trova in aree protette. Molte vengono degradate a causa dell'agricoltura e dell'industria mineraria; le conseguenze della loro distruzione possono essere devastanti per l'intera umanità e la biodiversità.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Sono il secondo giornalista di ad essere stato spiato: e ancora non so da chi né perché; Perché Andrea Vianello lascia la Rai, secondo il Cdr “è stato messo ai margini per motivi politici”; Paragon, chi mi ha spiato e perché? Ascolta il secondo episodio di Direct, il podcast del direttore di; Enrico Mentana si commuove in diretta sul testamento di Papa Francesco: Non si può leggere senza emozione. 🔗Cosa riportano altre fonti

Biagio Chiariello - Sono giornalista dal 2014, la mia area di riferimento è quella della cronaca. Su Fanpage cerco di offrire un punto di vista originale e indipendente sulla realtà che ci circonda. Il mio ... 🔗fanpage.it