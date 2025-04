Sono caduti da 27 metri nessuno si è salvato | la drammatica storia del nido di aquilotti spazzato via da una tempesta

nido, in cima a un albero del National Conservation Training Center in West Virginia, seguito online dal 2005. Il 19 aprile, una tempesta l’ha spazzato via. Dentro c’erano tre pulcini di appena quattro settimane. nessuno si è salvato. “Dopo 22 anni, il nido dell’aquila presso l’USFWS National Conservation Training Center non c’è più”, ha annunciato su Facebook il centro. “Purtroppo, nessuno dei tre aquilotti è sopravvissuto alla caduta da 27 metri. Avevano quattro settimane. Fortunatamente, entrambe le aquile adulte sembrano stare bene e Sono state viste volare e appollaiarsi sull’albero del nido”.Durante una diretta su YouTube, Randy Robertson, del team del centro, ha spiegato che la madre, Bella, era nel nido al momento del crollo: “Bella si trovava nel nido quando questo è stato spazzato via ed è riuscita a liberarsi solo all’ultimo microsecondo”. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - “Sono caduti da 27 metri, nessuno si è salvato”: la drammatica storia del nido di aquilotti spazzato via da una tempesta Per 22 anni ha ospitato una famiglia di aquile e migliaia di occhi da tutto il mondo: un, in cima a un albero del National Conservation Training Center in West Virginia, seguito online dal 2005. Il 19 aprile, unal’havia. Dentro c’erano tre pulcini di appena quattro settimane.si è. “Dopo 22 anni, ildell’aquila presso l’USFWS National Conservation Training Center non c’è più”, ha annunciato su Facebook il centro. “Purtroppo,dei treè sopravvissuto alla caduta da 27. Avevano quattro settimane. Fortunatamente, entrambe le aquile adulte sembrano stare bene estate viste volare e appollaiarsi sull’albero del”.Durante una diretta su YouTube, Randy Robertson, del team del centro, ha spiegato che la madre, Bella, era nelal momento del crollo: “Bella si trovava nelquando questo è statovia ed è riuscita a liberarsi solo all’ultimo microsecondo”. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

