Sondaggio Romania | Simion 29% Antonescu 26% Dan 23% e incertezza sul ballottaggio

Romania, si delinea un scenario di notevole importanza per la scelta alla presidenza, caratterizzato da dinamiche complesse e confronti intensi tra le principali figure politiche. Le analisi derivanti da un Sondaggio condotto su un campione rappresentativo di 7.500 cittadini maggiorenni evidenziano un clima politico in evoluzione.

Elezioni presidenziali in Romania, sondaggio: testa a testa Simion-Antonescu - (Adnkronos) – Si profila un testa a testa al primo turno delle elezioni presidenziali che si terrà domenica in Romania, ripetizione del voto del novembre scorso poi annullato il mese successivo dalla Corte Suprema per sospetta ingerenza russa. Secondo l'ultimo sondaggio condotto da Flashdata, rilanciato da Euronews, sono tre i candidati con chance di conquistare […] 🔗periodicodaily.com

Elezioni presidenziali in Romania, sondaggio: testa a testa Simion-Antonescu - (Adnkronos) – Si profila un testa a testa al primo turno delle elezioni presidenziali che si terrà domenica in Romania, ripetizione del voto del novembre scorso poi annullato il mese successivo dalla Corte Suprema per sospetta ingerenza russa. Secondo l'ultimo sondaggio condotto da Flashdata, rilanciato da Euronews, sono tre i candidati con chance di conquistare […] L'articolo Elezioni presidenziali in Romania, sondaggio: testa a testa Simion-Antonescu proviene da Webmagazine24. 🔗.com

George Simion ottiene via libera parziale per le presidenziali in Romania - L'Alta Corte della Romania ha dato un parziale via libera alla candidatura alle presidenziali di George Simion, leader del partito dell'ultradestra Aur (Alleanza per l'Unione dei Romeni). Lo ha annunciato lo stesso Simion su X. "Secondo la prima decisione della Corte sono stato ammesso a candidarmi alle elezioni presidenziali. Ma dobbiamo aspettare la conferma definitiva fino a martedì per vedere se la Romania torna alla democrazia", ha scritto il leader di Aur, partito euroscettico e nazionalista che, in Europa, è membro dei Conservatori. 🔗quotidiano.net

Elezioni presidenziali in Romania, sondaggio: testa a testa Simion-Antonescu - Domenica si ripete il voto del novembre scorso, poi annullato il mese successivo dalla Corte Suprema per sospetta ingerenza russa. Fuori dai giochi l'ultranazionalista Calin Georgescu Si profila un te ... 🔗msn.com

Elezioni Romania, il favorito Simion guarda a Trump e Meloni ma assicura: “Saremo affidabili” - L'intervista di LaPresse a George Simion, candidato alle presidenziali romene per il partito conservatore Aur e favorito dai sondaggi ... 🔗msn.com

Elezioni Romania, Simion: “Voto spartiacque per dignità e giustizia a rumeni” - (Adnkronos) – "È il momento di riportare dignità e giustizia ai romeni". Queste le parole con cui George Simion, candidato alla presidenza della Romania nelle elezioni di domenica 4 maggio, apre l’int ... 🔗msn.com