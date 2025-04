Sommer | Buon pari per noi dobbiamo reggere queste partite

Sommer è il primo giocatore che l'Inter manda a parlare sul proprio canale ufficiale, dopo il pareggio per 3-3 contro il Barcellona nell'andata delle semifinali di Champions League. Di seguito le dichiarazioni a caldo.CHE PECCATO – La valutazione di Yann Sommer su Barcellona-Inter 3-3: «Il pari? Penso un grande valore. Un Buon pari per noi, era una partita dura e dobbiamo reggere questo stile di partite. Abbiamo difeso bene, è chiaro che il Barcellona con questa squadra ha sempre diverse occasioni per fare gol. Ma è un Buon pari per noi. Anche io mi sono dovuto preparare così, perché sappiamo che il Barcellona fa un pressing molto alto e aggressivo. dobbiamo anche prendere qualche rischio, però abbiamo difeso bene e compatti. Abbiamo fatto tre gol, è importantissimo averne fatti due nel primo tempo direttamente.

Continua il buon momento del Cesena . Pari in rimonta, ma con l’aiutino del Brescia - BRESCIA1CESENA1 BRESCIA (3-5-2): Lezzerini; Calvani, Adorni, Jallow (36’ st Corrado); Dickmann, Bisoli, Verreth (36’ st Besaggio), Bertagnoli (28’ st Biarnason), Nuamah (42’ st D’Andrea); Moncini, Borrelli (42’ st Bianchi). A disp. Avella, Papetti, Muca, Bertagnoli, Naucci, Olzer, Juric. All.: Rolando Maran. CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Ceesay (21’ st Adamo), Saric (12’ st Tavsan), Francesconi, Bastoni (29’ st Calò), Celia; Shpendi (12’ st La Gumina), Antonucci (29’ st Russo). 🔗ilrestodelcarlino.it

Milan Inter, Panucci: «Gara equilibrata, l’Inter ha avuto qualcosa in più! Buon pari per il ritorno…» - di RedazioneMilan Inter, Panucci: «Gara equilibrata, l’Inter ha avuto qualcosa in più! Buon pari per il ritorno…» Le parole dell’ex difensore Negli studi di Pressing, l’ex difensore, Christian Panucci, ha parlato cosi dopo il pareggio tra Milan ed Inter in Coppa Italia: LE PAROLE- «Rimpianti per il Milan? Credo di no, è andata in vantaggio ma è stata una gara abbastanza equilibrata e anzi l’Inter forse ha avuto qualcosa in più. 🔗internews24.com

Gravina: «Euro 2032? Siamo a buon punto, ma dobbiamo accelerare…» - di RedazioneGravina: «Euro 2032? Siamo a buon punto, ma dobbiamo accelerare…» Le parole del presidente della FIGC sulla candidatura dell’Italia Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato al Corriere del Mezzogiorno. Di seguito le sue parole. STABILITA’ – «Agiremo su due livelli, uno interno al mondo del calcio e l’altro esterno coinvolgendo gli stakeholder, partendo dal Governo. Vogliamo proseguire nel percorso di rendere stabile e sostenibile il calcio professionistico e consolidare il grande lavoro che si sta facendo nei vivai italiani, perché i giovani rappresentano il ... 🔗internews24.com

