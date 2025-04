Solo bugie si deve vergognare Manuel Bortuzzo dopo Verissimo il volto noto tira fuori anche le prove

Manuel Bortuzzo si è di nuovo accesa dopo la partecipazione dell’ex nuotatore a Verissimo, dove ha rilasciato dichiarazioni che hanno immediatamente scatenato reazioni nel mondo dello spettacolo. Durante l’intervista con Silvia Toffanin, Bortuzzo ha voluto prendere le distanze dal gossip, lanciando frecciatine alla sua ex compagna Lulù Selassié e a chi, secondo lui, continua a strumentalizzare la loro storia. “Lei ha negato tutto e dice che ha le prove? Lei è convinta di essere stata con me per tre anni”, ha affermato, aggiungendo: “Io per vivere non ho bisogno del circoletto mediatico e dei gossip”. Un’affermazione che, però, non ha convinto tutti.A rispondere duramente è stato Gabriele Parpiglia, noto giornalista e autore televisivo, che nel suo programma 100% Parpiglia, in onda su Studio 100, ha attaccato Bortuzzo con parole molto dirette. 🔗 L’attenzione susi è di nuovo accesala partecipazione dell’ex nuotatore a, dove ha rilasciato dichiarazioni che hanno immediatamente scatenato reazioni nel mondo dello spettacolo. Durante l’intervista con Silvia Toffanin,ha voluto prendere le distanze dal gossip, lanciando frecciatine alla sua ex compagna Lulù Selassié e a chi, secondo lui, continua a strumentalizzare la loro storia. “Lei ha negato tutto e dice che ha le? Lei è convinta di essere stata con me per tre anni”, ha affermato, aggiungendo: “Io per vivere non ho bisogno del circoletto mediatico e dei gossip”. Un’affermazione che, però, non ha convinto tutti.A rispondere duramente è stato Gabriele Parpiglia,giornalista e autore televisivo, che nel suo programma 100% Parpiglia, in onda su Studio 100, ha attaccatocon parole molto dirette. 🔗 Caffeinamagazine.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

«Manuel Bortuzzo si deve vergognare, dice bugie»: famoso giornalista attacca l’ex gieffino, ecco chi è - Sembrava una tranquilla ospitata a Verissimo, quella di domenica scorsa, per Manuel Bortuzzo. L’ex gieffino si è raccontato tra riflessioni personali e qualche stoccata velata, lasciando intendere di voler prendere le distanze dal mondo del gossip e dai riflettori della cronaca rosa. Ma le sue dichiarazioni non sono passate inosservate e, anzi, hanno scatenato una reazione furiosa da parte di uno dei volti più noti del giornalismo di spettacolo italiano. 🔗donnapop.it

Cassano duro: “Feyenoord imbarazzante. Il Milan si deve vergognare” - Antonio Cassano, ex attaccante anche del Milan, ha parlato durante 'Viva el Futbol'. Ecco il suo pensiero sulla Champions League 🔗pianetamilan.it

“Si deve vergognare”. Grande Fratello, tra Mariavittoria e Tommaso finisce malissimo: “Ecco che mi fa” - Il daytime del 5 marzo del Grande Fratello è stato interamente dedicato alla furiosa lite tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti, avvenuta dopo l’ultima puntata in diretta. Il confronto tra i due ha raggiunto livelli di tensione altissimi, con Tommaso in lacrime e Mariavittoria ferma sulle sue posizioni, portando alla luce una crisi di coppia sempre più evidente. Dopo la puntata del Grande Fratello di lunedì scorso, Tommaso è crollato emotivamente a causa di un’accusa di Mariavittoria, che lo ha rimproverato per non averla difesa abbastanza in diretta. 🔗tuttivip.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

«Manuel Bortuzzo si deve vergognare, dice bugie»: famoso giornalista attacca l'ex gieffino, ecco chi è; Solo bugie, si deve vergognare. Manuel Bortuzzo dopo Verissimo, il volto noto tira fuori anche le prove; Manuel Bortuzzo si deve vergognare dice bugie | famoso giornalista attacca l’ex gieffino ecco chi è; Gabriele Parpiglia attacca Manuel Bortuzzo: Ha raccontato bugie in tv. Ecco le prove. 🔗Su questo argomento da altre fonti