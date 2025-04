Solidarietà il Leo club raccoglie 45 chili di pasta da donare alle famiglie povere di Agrigento

Il Leo club Agrigento Host ha promosso un'iniziativa di grande impatto sociale presso il supermercato Conad in via Gioeni. In sole tre ore, grazie alla generosità dei cittadini, sono stati raccolti ben 45 chili di pasta che presto saranno donati alle famiglie indigenti della città.

