Sole 24 Ore assemblea nomina il cda Colaiacovo presidente

assemblea degli azionisti del Il Sole 24 ore ha approvato il bilancio 2024 e nominato il nuovo consiglio di amministrazione ed il nuovo collegio sindacale. Maria Carmela Colaiacovo è la nuova presidente. In cda entra Federico Silvestri: nel pomeriggio è prevista la prima riunione del nuovo cda che ha sul tavolo la sua nomina ad amministratore delegato. 🔗 Quotidiano.net - Sole 24 Ore, assemblea nomina il cda, Colaiacovo presidente L'degli azionisti del Il24 ore ha approvato il bilancio 2024 eto il nuovo consiglio di amministrazione ed il nuovo collegio sindacale. Maria Carmelaè la nuova. In cda entra Federico Silvestri: nel pomeriggio è prevista la prima riunione del nuovo cda che ha sul tavolo la suaad amministratore delegato. 🔗 Quotidiano.net

