Sogin Artizzu | Stucchevole il dibattito ideologico antinuclearista

L'Italia si trova davanti a un bivio e presto dovrà prendere una decisione che plasmerà il futuro energetico e di conseguenza industriale del Paese. Lo conferma Gian Luca Artizzu, amministratore delegato di Sogin (Società gestione impianti nucleari), in un suo intervento su Il Sole 24 Ore. Un nuovo appello allo Stato italiano, finalizzato a informare. L'articolo Sogin, Artizzu: "Stucchevole il dibattito ideologico antinuclearista" proviene da Il Difforme.

Sogin, Artizzu: “Il nucleare è l’energia più sicura insieme al fotovoltaico” - L'amministratore delegato di Sogin ha sottolineato le competenze e le capacità che la Società Italiana Gestione Impianti Nucleari ha mantenuto nel corso di questi decenni in cui l'energia nucleare in Italia non è più stata utilizzata. "Quando si spegne un impianto si stacca la turbina che produce energia elettrica ma la parte nucleare si continua a gestire come prima", ha chiarito, ricordando come il settore non abbia mai smesso effettivamente di funzionare L'articolo Sogin, Artizzu: “Il nucleare è l’energia più sicura insieme al fotovoltaico” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Sogin, Artizzu: “Per un ritorno al nucleare mettiamo a disposizione i siti delle nostre centrali” - In occasione dell'evento organizzato dalla Lega, "Il nucleare sostenibile: l'Italia riparte!", l'amministratore delegato della Società italiana gestione impianti nucleari ha ricordato l'importanza del ruolo che Sogin può svolgere nel rilancio del settore in Italia. Non si tratterebbe di mettere a disposizione solo competenze, ma anche una concretezza più che necessaria in questo momento piuttosto delicato per il futuro del Paese L'articolo Sogin, Artizzu: “Per un ritorno al nucleare mettiamo a disposizione i siti delle nostre centrali” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Sogin, Artizzu: “Le nostre competenze sono cruciali e strategiche per pianificare il futuro” - L'Amministratore delegato della Società gestione impianti nucleari, intervenuto su Rai Radio 1, ha sottolineato alcuni degli interventi portati a termine con successo nell'ultimo periodo. Tra questi figura lo svuotamento del capannone Ex Cemerad nell'area di Statte, dove erano presenti rifiuti nucleari provenienti dal settore medico L'articolo Sogin, Artizzu: “Le nostre competenze sono cruciali e strategiche per pianificare il futuro” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

