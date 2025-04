Sociale Tiso Accademia IC | Truffe agli anziani fenomeno preoccupante da estirpare

Tiso (Accademia Iniziativa Comune e Bandiera Bianca): “Le Truffe agli anziani sono un’emergenza Sociale. Servono prevenzione, supporto e un’azione coordinata tra istituzioni e comunità”“Le Truffe ai danni degli anziani rappresentano un fenomeno Sociale allarmante, troppo spesso sottovalutato o ignorato dall’opinione pubblica e dalle istituzioni. È ora di riconoscerne la gravità e agire con determinazione per tutelare una delle fasce più fragili della nostra popolazione.” Lo dichiara in una nota Carmela Tiso, portavoce nazionale dell’Accademia Iniziativa Comune e dell’associazione Bandiera Bianca. “Le Truffe si presentano in molte forme: telefonate ingannevoli, finti operatori bancari o dell’assistenza, falsi benefattori o truffatori online che propongono investimenti fasulli. Tutte approfittano della fiducia e della vulnerabilità di chi, magari solo o poco informato, diventa bersaglio facile di raggiri sempre più sofisticati. 🔗 CarmelaIniziativa Comune e Bandiera Bianca): “Lesono un’emergenza. Servono prevenzione, supporto e un’azione coordinata tra istituzioni e comunità”“Leai danni deglirappresentano unallarmante, troppo spesso sottovalutato o ignorato dall’opinione pubblica e dalle istituzioni. È ora di riconoscerne la gravità e agire con determinazione per tutelare una delle fasce più fragili della nostra popolazione.” Lo dichiara in una nota Carmela, portavoce nazionale dell’Iniziativa Comune e dell’associazione Bandiera Bianca. “Lesi presentano in molte forme: telefonate ingannevoli, finti operatori bancari o dell’assistenza, falsi benefattori o truffatori online che propongono investimenti fasulli. Tutte approfittano della fiducia e della vulnerabilità di chi, magari solo o poco informato, diventa berso facile di raggiri sempre più sofisticati. 🔗 Puntomagazine.it

