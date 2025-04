Soccorsi i numeri Anpas Oltre 390mila ore di servizio Presto anche la nuova sede

Oltre 390mila ore di servizio effettuate e quasi 5 milioni di chilometri percorsi, formati 4.765 volontari e 9.478 persone nelle Marche, tra studenti nelle scuole e cittadini, per garantire la possibilità ad ognuno di poter dare una prima pronta ed efficiente risposta in caso di emergenza. E Presto una nuova sede regionale. Sono alcuni dei temi affrontati durante l'assemblea del Consiglio Regionale di Anpas Marche, davanti quindi ai rappresentanti delle 43 associazioni da Croci Gialle, Croci Verdi, Croci Bianche, Croci Azzurre e Pubbliche Assistenze Avis, per presentare il bilancio economico e sociale e il progetto per la nuova sede regionale. Quest'ultima è in fase di costruzione a Falconara Marittima: cittadini e sostenitori possono contribuire con donazioni attraverso il link disponibile sul sito ufficiale www.

