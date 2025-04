Soccorritrice del 118 morta in moto gip interroga prete arrestato

Baritoday.it - Soccorritrice del 118 morta in moto, gip interroga prete arrestato "Ha ricostruito la vicenda per come è andata secondo la sua prospettiva. Riteniamo che l'accertamento nel merito della vicenda richieda delle verifiche tecniche e delle attività investigative ulteriori. Quello che riteniamo assolutamente privo di fondamento è il provvedimento restrittivo". Sono. 🔗 Baritoday.it

