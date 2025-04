Sneakers 2025 40 modelli da donna per la Primavera-estate

Tra tormentoni virali sui social e silhouette intramontabili, ecco gli stili più cool del momento, da acquistare con un click 🔗 Vanityfair.it

Sneakers 2025, 34 modelli da donna che indosseremo secondo le tendenze - Tra tormentoni virali sui social e silhouette intramontabili, ecco gli stili più cool del momento, da acquistare con un click 🔗vanityfair.it

25 sneakers al Black Friday 2024: fino al 40% di sconto sui modelli più cool, che indosserai anche nel 2025; I migliori drop sneaker uomo di aprile 2025 sono una carrellata di vere e proprie sorprese; You Can’t Ban Greatness: per i 40 anni di Air Jordan 1 il racconto di una storia che non è mai accaduta; Le sneakers New Balance di Paola Perego per la moda Inverno 2025. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Scarpe scoglio, l'alternativa alle classiche sneakers: la tendenza dell'estate 2025 è approvata in città da Irina Shayk - Pratiche, perché senza stringhe, e ben aderenti al suolo, le scarpe scoglio ora si indossano in città. E sono la tendenza estiva più strana del 2025 ... 🔗vogue.it

Scarpe leopardate, 20 modelli del 2025 dalle ballerine alle sneakers - Basta poco per rendere immediatamente più accattivante un look sobrio e rigoroso. Cosa? Un paio di ballerine leopardate, per esempio: perfette anche per l'ufficio, aggiungono un twist grintoso anche ... 🔗vanityfair.it

Sneakers Mary Jane, il trend a tema calzature che ibrida scarpe ginniche e laccetto d’antan - L’eleganza delle scarpette in stile rètro incontra il comfort sportivo delle scarpe da ginnastica: per la primavera 2025, la scarpa cult è quella da ginnastica che riprende il modello delle Mary Jane. 🔗msn.com