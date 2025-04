Smog qualità dell’aria pessima in 26 città nei primi 3 mesi 2025 | il report

qualità dell'aria nei comuni italiani nel primo trimestre 2025 "si confermano pessimi: vari capoluoghi e grandi città hanno già superato, ampiamente e per la maggior parte dei giorni", i limiti di guardia previsti dalla Direttiva europea e dall'Oms, sia per quanto riguarda le polveri sottili (Pm2,5) che per quanto riguarda .L'articolo Smog, qualità dell’aria pessima in 26 città nei primi 3 mesi 2025: il report proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 (Adnkronos) – I dati sulladell'aria nei comuni italiani nel primo trimestre"si confermano pessimi: vari capoluoghi e grandihanno già superato, ampiamente e per la maggior parte dei giorni", i limiti di guardia previsti dalla Direttiva europea e dall'Oms, sia per quanto riguarda le polveri sottili (Pm2,5) che per quanto riguarda .L'articoloin 26nei: ilproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 .com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Smog, qualità dell’aria pessima in 26 città nei primi 3 mesi 2025: il report - (Adnkronos) – I dati sulla qualità dell'aria nei comuni italiani nel primo trimestre 2025 "si confermano pessimi: vari capoluoghi e grandi città hanno già superato, ampiamente e per la maggior parte dei giorni", i limiti di guardia previsti dalla Direttiva europea e dall'Oms, sia per quanto riguarda le polveri sottili (Pm2,5) che per quanto riguarda […] 🔗periodicodaily.com

Inquinamento e qualità dell'aria, Latina sotto i limiti - A Latina la qualità dell’aria è buona. Forse non purissima come in alta montagna, ma comunque ben al di sotto dei valori limite attuali e con quelli che l’Unione europea imporrà dal 2030, cioè tra appena cinque anni. A dirlo è l’annuale analisi dell’Ispra sulla qualità dell’aria a livello... 🔗latinatoday.it

Peggiora la qualità dell'aria: scattano le misure straodrinarie - Sulla base delle previsioni di Arpae, contenute nel bollettino Liberiamolaria - pubblicato il lunedì, il mercoledì e il venerdì all’indirizzo https://bit.ly/bollettinoaria - nelle giornate di domani martedì 25 e mercoledì 26 febbraio saranno in vigore le limitazioni ulteriori previste dal Piano... 🔗ravennatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Smog, qualità dell'aria pessima in 26 città nei primi 3 mesi 2025: il report; Qualità dell'aria a Roma: gli indici dell'inquinamento restano alti. E la Regione rinnova il piano anti-smog; Qualità dell'aria. Prosegue l'allerta smog in tutta la regione; Inquinamento in calo nel 2024, ma non basta: cosa dice il nuovo report sulla qualità dell'aria. 🔗Se ne parla anche su altri siti