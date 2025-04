Smog il report | Qualità dell' aria pessima in 26 città nei primi 3 mesi 2025

Qualità dell'aria nei comuni italiani nel primo trimestre 2025 "si confermano pessimi: vari capoluoghi e grandi città hanno già superato, ampiamente e per la maggior parte dei giorni", i limiti di guardia previsti dalla Direttiva europea e dall'Oms, sia per quanto riguarda le polveri. 🔗 Parmatoday.it - Smog, il report: "Qualità dell'aria pessima in 26 città nei primi 3 mesi 2025" I dati sullanei comuni italiani nel primo trimestre"si confermano pessimi: vari capoluoghi e grandihanno già superato, ampiamente e per la maggior parte dei giorni", i limiti di guardia previsti dalla Direttiva europea e dall'Oms, sia per quanto riguarda le polveri. 🔗 Parmatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Smog, il report: "Qualità dell'aria pessima in 26 città nei primi 3 mesi 2025" - I dati sulla qualità dell'aria nei comuni italiani nel primo trimestre 2025 "si confermano pessimi: vari capoluoghi e grandi città hanno già superato, ampiamente e per la maggior parte dei giorni", i limiti di guardia previsti dalla Direttiva europea e dall'Oms, sia per quanto riguarda le polveri... 🔗parmatoday.it

Smog, qualità dell’aria pessima in 26 città nei primi 3 mesi 2025: il report - (Adnkronos) – I dati sulla qualità dell'aria nei comuni italiani nel primo trimestre 2025 "si confermano pessimi: vari capoluoghi e grandi città hanno già superato, ampiamente e per la maggior parte dei giorni", i limiti di guardia previsti dalla Direttiva europea e dall'Oms, sia per quanto riguarda le polveri sottili (Pm2,5) che per quanto riguarda […] 🔗periodicodaily.com

Smog, qualità dell’aria pessima in 26 città nei primi 3 mesi 2025: il report - (Adnkronos) – I dati sulla qualità dell'aria nei comuni italiani nel primo trimestre 2025 "si confermano pessimi: vari capoluoghi e grandi città hanno già superato, ampiamente e per la maggior parte dei giorni", i limiti di guardia previsti dalla Direttiva europea e dall'Oms, sia per quanto riguarda le polveri sottili (Pm2,5) che per quanto riguarda […] L'articolo Smog, qualità dell’aria pessima in 26 città nei primi 3 mesi 2025: il report proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Smog, qualità dell'aria pessima in 26 città nei primi 3 mesi 2025: il report; Mal’Aria di città; La qualità dell’aria in Italia: pubblicato il report di Legambiente “Mal’Aria di città 2025”; Inquinamento in calo nel 2024, ma non basta: cosa dice il nuovo report sulla qualità dell'aria. 🔗Se ne parla anche su altri siti