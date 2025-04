Smart Clinic Oriocenter e Smart Clinic Le Due Torri | la salute di qualità nei luoghi della quotidianità

Smart Clinic è possibile.Grazie all'esperienza del Gruppo San Donato, Smart Clinic porta un nuovo modo di vivere la sanità: più semplice, più vicina, più innovativa.Smart Clinic Le Due Torri e Smart Clinic Oriocenter sono le prime due sedi di un progetto ambizioso: rendere l'eccellenza Clinica accessibile nei luoghi della quotidianità. Qui, infatti, si trovano tecnologie avanzate, professionisti qualificati e un'organizzazione snella che mette davvero il paziente e le sue esigenze al centro. Un modello di sanità che cambia le regoleSmart Clinic nasce nel 2014 presso il centro commerciale Le Due Torri Stezzano, in provincia di Bergamo e nel 2017 arriva anche a Oriocenter.L'obiettivo? Offrire prestazioni sanitarie di alto livello in ambienti accoglienti e facilmente raggiungibili, con orari flessibili e prenotazioni online.

Ecografia: un esame semplice e non invasivo disponibile in tutte le strutture Smart Clinic - L’ecografia, conosciuta anche come ultrasonografia, è una tecnica diagnostica che utilizza ultrasuoni per evidenziare le strutture interne dell’organismo, utilizzando onde sonore ad alta frequenza, emesse da un dispositivo chiamato trasduttore, che attraversano i tessuti del corpo e vengono riflesse in modi diversi a seconda della densità e della composizione dei tessuti stessi. Le onde riflesse vengono quindi convertite in immagini in tempo reale su uno schermo. 🔗bergamonews.it

Smart Clinic: la bellezza si risveglia con la primavera - Con l’arrivo della primavera, la nostra pelle richiede nuove attenzioni e cure per affrontare i cambiamenti climatici e ambientali e per liberarsi dal grigiore dell’inverno. La medicina estetica è un’ottima alleata in questo periodo perché, attraverso programmi mirati, aiuta a preparare la pelle per la nuova stagione, migliorando la sua texture, la luminosità e la vitalità. Per recuperare la corretta energia della pelle, gli specialisti di Smart Clinic, network di strutture ambulatoriali innovative del Gruppo San Donato, che si pone sul mercato come una combinazione di eccellenza clinica, ... 🔗bergamonews.it

Epilazione laser: a Smart Clinic il futuro della bellezza - Negli ultimi anni, l’epilazione laser permanente è diventata uno dei trattamenti estetici più richiesti, grazie alla sua efficacia e durata nel tempo. Esistono numerose tecnologie all’avanguardia disponibili sul mercato, ma Smart Clinic, network di strutture ambulatoriali innovative creato nel 2014 dal Gruppo San Donato per portare l’eccellenza sanitaria del primo gruppo ospedaliero italiano ancora più vicina ai pazienti, ha scelto di affidarsi a un laser ad esclusivo uso medico di ultima generazione, che si distingue per innovazione e risultati, grazie anche alle altissime performance tra ... 🔗bergamonews.it

Smart Clinic - In occasione della Festa della Donna, nel mese di marzo 2025, Smart Clinic propone una campagna di prevenzione con l'opportunità per le donne di prendersi cura della propria… In occasione della ... 🔗bergamonews.it