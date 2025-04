Smarrito Ringo piccione domestico | Rimini tappezzata di volantini per ritrovarlo

Rimini, 30 aprile 2025 – A Marina centro, sui pali della luce, tra annunci di lezioni private e vendite di biciclette usate, da giorni campeggia un volantino inaspettato: "Smarrito piccione domestico". Siamo abituati a leggere di gatti e cani perduti, ma questa volta si cerca un piccione.Già, proprio uno di quelli che spesso ignoriamo nei giardini, biasimiamo tra i tavolini dei bar o vediamo camminare impettiti sulle panchine. No, non è la nuova provocazione di Povia — che già anni fa, con la sua canzone "Vorrei avere il becco" ci ricordava che anche i piccioni hanno un cuore.Questa è la vera, tenera e struggente storia di Ringo. È cresciuto in casa, dormiva su un cuscino, viveva con due gatti e giocava con un peluche a forma di procione. Era geloso della sua cuccia e rispondeva al nome scelto in onore di Ringo Starr.

