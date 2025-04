Smaltimento pneumatici I gommisti | Noi invasi da quintali di materiali intervenga il ministero

I ritardi nella raccolta degli pneumatici fuori uso (Pfu) stanno creando grandi difficoltà agli operatori del settore. Per questo Cna, che ha già sollecitato più volte il ministero per la soluzione del problema, ha lanciato un questionario rivolto a tutti i gommisti per conoscere il grado di difficoltà che si trovano ad affrontare.

Piazzali pieni di pneumatici e gommisti al collasso: Cna chiede l’intervento del Ministero - Arezzo, 30 aprile 2025 – Piazzali pieni di pneumatici e gommisti al collasso: Cna chiede l’intervento del Ministero “Un meccanismo che non funziona, siamo in difficoltà”, commenta Claudia Lunghini, associata CNA I ritardi nella raccolta degli pneumatici fuori uso (PFU) stanno creando grandi difficoltà agli operatori del settore. Per questo CNA, che ha già sollecitato più volte il Ministero per la soluzione del problema, ha lanciato un questionario ricolto a tutti i gommisti per conoscere il grado di difficoltà che si trovano ad affrontare. 🔗lanazione.it

Incendio in un'azienda di smaltimento pneumatici: macchinario in fiamme - Erano le 13.30 di venerdì 21 febbraio quando i vigili del fuoco sono intervenuti in via Strade nuove a Possagno per un principio d'incendio divampato in un’azienda di smaltimento e trasformazione pneumatici fuori uso. Le fiamme sarebbero partite da un macchinario per l’aspirazione delle... 🔗trevisotoday.it

Cambio pneumatici, i gommisti lanciano l'allarme: "Gestione della raccolta inadeguata" - La scadenza del 15 aprile per la sostituzione degli pneumatici invernali con quelli estivi va ad aggravare la situazione delle autofficine modenesi, già a livello di guardia per ciò che concerne l'accumulo di pneumatici fuori uso (PFU), fenomeno che mette in serio pericolo sia l'ambiente che la... 🔗modenatoday.it

Piazzali pieni di pneumatici e gommisti al collasso: Cna chiede l’intervento del ministero - I ritardi nella raccolta degli pneumatici fuori uso (PFU) stanno creando grandi difficoltà agli operatori del settore. Per questo CNA, che ha già sollecitato pi ... 🔗www3.saturnonotizie.it

PNEUMATICI FUORI USO, E’ EMERGENZA AMBIENTALE - La scadenza del 15 aprile per la sostituzione degli pneumatici invernali con quelli estivi va ad aggravare la situazione delle autofficine modenesi, già a livello di guardia per ciò che concerne l’acc ... 🔗msn.com

Smaltimento “inadeguato”, officine sommerse da vecchi pneumatici - Servono misure straordinarie, soprattutto in vista della nuova campagna di sostituzione degli pneumatici, in partenza il 15 aprile”. Reggio Emilia pneumatici Cna smaltimento Azio Sezzi gomme ... 🔗reggionline.com