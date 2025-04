Slava Ukraini e anche Tajani

Tajani ha partecipato da protagonista al congresso del Partito popolare europeo, che alla fine lo ha eletto vice presidente con un consenso assai ampio. Nel corso dell’asse. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗 Ilfoglio.it - Slava Ukraini (e anche Tajani) Antonioha partecipato da protagonista al congresso del Partito popolare europeo, che alla fine lo ha eletto vice presidente con un consenso assai ampio. Nel corso dell’asse. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗 Ilfoglio.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Tajani chiude l'intervento al Ppe con 'Slava Ukraini' - Roma, 30 aprile 2025 – "Difendere l'Ucraina è di cruciale importanza per noi europei. Slava Ukraini, viva il Partito popolare europeo". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha concluso il suo intervento dal palco del Congresso del Ppe, ricevendo una standing ovation della platea. Il vicepremier è stato confermato vicepresidente del Partito popolare europeo, nel corso del congresso in corso a Valencia. 🔗quotidiano.net

L’urlo di Daryl Hannah pro Ucraina squarcia il Dolby Theatre: “Slava Ukraini!” - Slava Ukraini! L’urlo di Daryl Hannah pro Ucraina squarcia il Dolby Theatre, ma suona un po’ cringe. La celebre interprete di Splash e Kill Bill è salita sul palco degli Oscar per premiare il Miglior Montaggio, andato a Sean Baker per Anora. Slava Ukraini è il grido di battaglia delle forze armate dell’Ucraina usato negli ultimi tre anni nella guerra russo-ucraina nelle regioni orientali del paese. 🔗ilfattoquotidiano.it

Tajani attacca Boldrini: «Ma basta cosa?» – Video - In una audizione congiunta alle commissioni Difesa e Esteri di Camera e Senato c’è stato anche lo spazio per un siparietto piuttosto teso tra la parlamentare di Avs, ed ex presidente della Camera, Laura Boldrini, e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Tutto si è svolto quando, mentre il ministro rispondeva alle domande, in particolare sulla grave situazione umanitaria a Gaza, Boldrini ha interloquito un paio di volte interrompendolo. 🔗open.online

Approfondimenti da altre fonti

Slava Ukraini (e anche Tajani); Tajani chiude l'intervento al Ppe con 'Slava Ukraini'; Tajani chiude l'intervento al Ppe con 'Slava Ukraini'; Tajani conclude il suo intervento al Congresso Ppe di Valencia con Slava Ukraini. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Slava Ukraini (e anche Tajani) - Il vicepremier italiano, rieletto vicepresidente del Ppe, ha avuto il coraggio di ricordare a tutti che la difesa dell'Ucraina è un tema di rilievo “cruciale” per l'Europa e anche per l'Italia ... 🔗ilfoglio.it

Tajani chiude l'intervento al Ppe con 'Slava Ukraini' - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com