Skoda Elroq RS | arriva in Italia il SUV elettrico più veloce della Casa

(Adnkronos) – La versione più potente della nuova gamma Elroq sbarca in Italia con una proposta che coniuga alte prestazioni, autonomia elevata e uno stile sportivo distintivo. Skoda Elroq RS, presentato in anteprima alla Milano Design Week, è ora ordinabile nel nostro Paese e sarà in consegna da luglio, a partire da 51.100 euro.

Skoda Elroq RS: anteprima mondiale alla Milano Design Week 2025 - (Adnkronos) – Skoda alza il sipario sulla variante più sportiva del suo nuovo SUV compatto 100% elettrico: l’Elroq RS. Attraverso un primo video teaser, il marchio boemo ha rivelato alcuni tratti distintivi del design esterno e degli interni, offrendo un’anticipazione dello stile dinamico e raffinato che caratterizzerà questa inedita versione ad alte prestazioni. La presentazione ufficiale […] L'articolo Skoda Elroq RS: anteprima mondiale alla Milano Design Week 2025 proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Skoda Elroq RS: elettrica sì, ma sportiva - È la prima RS elettrica sulla base MEB del gruppo Volkswagen e ha tutte le carte in regola per soddisfare gli amanti della guida divertente... Leggi tutto 🔗dday.it

