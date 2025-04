Situazione infortuni | Conte potrebbe recuperare due titolari

Situazione infortuni: Conte potrebbe recuperare due titolari L'edizione odierna del quotidiano, ha posto l'attenzione sulla Situazione infortuni in casa Napoli.

Vista la forma precaria di Neres, Conte potrebbe tornare al 3-5-2 con Raspadori (Repubblica) - Vista la forma precaria di Neres, Conte potrebbe tornare al 3-5-2 con Raspadori Come giocherà il Napoli lunedì sera contro l’Empoli? Ci sono da considerare le squalifiche di Anguissa e Di Lorenzo, si prova a recuperare Spinazzola e Buongiorno. Scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi: Nelle sue notti insonni il tecnico ha già iniziato a riflettere sui due piani per sostituirli. Quello più semplice prevede la promozione tra i titolari di Mazzocchi (o Spinazzola) e Gilmour, con la conferma del modulo 4-3-3. 🔗ilnapolista.it

La maledizione del Napoli di Conte, troppi infortuni: “Le cause sono due” | ESCLUSIVO - Intervista all’ex responsabile dello staff medico del Napoli Alfonso De Nicola, che ci spiega come un calciatore si infortuna al soleo Nuovo infortunio al soleo per David Neres che rischia di aver terminato anzitempo la stagione, poiché dovrà restare oltre 20 giorni senza giocare. Il Napoli proverà a recuperarlo verso il finale di campionato, magari per l’ultima in casa contro il Cagliari. Tutto dipenderà dal recupero, ma è una speranza ridotta quasi al lumicino. 🔗calciomercato.it

Conte ha il dubbio Anguissa: Gilmour è in forma e potrebbe tornare il doppio play (Repubblica) - Conte ha il dubbio Anguissa: Gilmour è in forma e potrebbe tornare il doppio play (Repubblica) Anguissa non è al top e in questo finale di campionato – Conte dixit – giocheranno quelli che sono più in forma. È logico quindi attendersi che a Bologna sia riconfermato dal primo minuto lo scozzese Gilmour che sta offrendo ottime prestazioni e si è ormai definitivamente integrato nei meccanismi del Napoli. 🔗ilnapolista.it

Da Buongiorno ad Anguissa passando per Lobotka: la situazione spaventa Conte e il Napoli! - In casa Napoli c’è molta preoccupazione dopo quanto accaduto ieri al Maradona. La situazione potrebbe essere più delicata che mai. Il Napoli vince e convince contro il Torino al Maradona. La vittoria ... 🔗informazione.it

Conte, gli infortuni e i campi di Castel Volturno: "Se li rifacessimo, saremmo più contenti" - Nell'immediato post partita dopo il successo sul Monza, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Dazn della questione infortuni e dei campi di Castel Volturno. 🔗napolitoday.it