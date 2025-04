Sit-in di protesta dei migranti dopo la chiusura del dormitorio | Nessuno deve dormire per strada

migranti ora sono costretti a dormire all'aperto dopo che il dormitorio allestito per l'emergenza freddo in via San Daniele a Pordenone è stato chiuso. Le persone in difficoltà, come ci racconta la responsabile dell'Associazione. 🔗 Pordenonetoday.it - Sit-in di protesta dei migranti dopo la chiusura del dormitorio: "Nessuno deve dormire per strada" Senza documenti. Senza lavoro. E ora senza un tetto. Ventunoora sono costretti aall'apertoche ilallestito per l'emergenza freddo in via San Daniele a Pordenone è stato chiuso. Le persone in difficoltà, come ci racconta la responsabile dell'Associazione. 🔗 Pordenonetoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Cpr Gradisca, migranti incendiano materassi per protesta - Incendi ed episodi di autolesionismo hanno caratterizzato la notte tra venerdì e sabato al Centro permanenza per i rimpatri di Gradisca d'Isonzo con ore di tensione 🔗imolaoggi.it

“La transizione ecologica è necessaria”: cosa dicono gli agricoltori un anno dopo la protesta dei trattori | Il report di More in Common - A un anno dalle proteste dei trattori che hanno paralizzato l’Europa e la cui strumentalizzazione ha contribuito ad abbassare l’ambizione rispetto agli obiettivi del Green Deal, per gli agricoltori la transizione ecologica resta invece “necessaria”, mentre il cambiamento climatico è la “prima preoccupazione”. L’organizzazione internazionale More in Common, che si occupa di ricerca sociale, ha intervistato 600 agricoltori e allevatori di tutta Italia, mettendo in luce quali sono davvero le mancanze, le esigenze e le preoccupazioni di questo settore. 🔗ilfattoquotidiano.it

Dopo Meloni, Trump infiamma la convention dei conservatori Usa: «Stiamo respingendo l’invasione dei migranti». Poi l’attacco a Harris e Biden - Dopo l‘intervento in collegamento di Giorgia Meloni, alla conferenza dei Conservatori americani è il turno di Donald Trump. «Ci siamo ripresi il Paese e probabilmente stiamo facendo qualcosa di buono perché i sondaggi sono alla stelle. Stiamo mantenendo le nostre promesse», ha esordito il presidente degli Stati Uniti. Dal palco del Cpac, il tycoon ha poi ringraziato il presidente dell’Argentina Javier Milei che, seduto in platea, si è alzato e gli ha mostrato il pollice in segno di gratitudine. 🔗open.online

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sit-in di protesta dei migranti dopo la chiusura del dormitorio: Nessuno deve dormire per strada; Il sit-in di protesta di Migranti Tutti per lo sgombero senza preavviso a Metaponto; Migranti. Crisi coop Msna, il 15 aprile sit-in di protesta in prefettura; Brindisi, due navi per trasportare i migranti in Albania La protesta delle associazioni sul lungomare. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Il sit-in di protesta di "Migranti Tutti" per lo sgombero senza preavviso a Metaponto - Sit-in di protesta dell'associazione "Migranti Tutti" davanti al Comune di Bernalda dopo lo sgombero non preannunciato di numerosi lavoratori stagionali che risiedevano in un accampamento sotto un ... 🔗rainews.it

Sit-in protesta a Napoli della comunità turca, liberate Imamoglu - Sit-in di protesta a Napoli di cittadini turchi ... divenuto simbolo dalla protesta dopo le immagini che ritraevano un manifestante in costume giallo in fuga durante gli scontri. 🔗ansa.it

Cara di Bari, esplode la rivolta dei migranti dopo la morte di un “ospite” della struttura: disordini e corteo di protesta - Nel tardo pomeriggio di lunedì 4 novembre il Cara di Bari-Palese, il Centro di accoglienza per richiedenti asilo che dal 19 ottobre ospita, tra gli altri, anche 12 dei 16 migranti che erano stati ... 🔗msn.com