Sirica FdI | Dal Sindaco solo propaganda e accuse L’opposizione è voce libera e necessaria per Sarno

Sarno continui a rifugiarsi nella retorica dell'autoreferenzialità e dell'attacco personale, piuttosto che rispondere nel merito alle legittime osservazioni sollevate dalL'opposizione.A seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Sindaco Francesco Squillante durante la seduta consiliare – tenutasi ieri sera – sul rendiconto di gestione 2024, il consigliere comunale Enrico Sirica, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, intende fare chiarezza e ristabilire il giusto equilibrio nel dibattito pubblico: "È ormai evidente – dichiara Sirica – che ogni qualvolta si alza una voce critica, l'amministrazione comunale preferisce rispondere con l'offesa e la delegittimazione, piuttosto che aprirsi a un confronto civile.

