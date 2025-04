Siracusa vessazioni e violenze su un anziano | misura cautelare per cinque minori

anziano, rasandogli i capelli a zero, dando fuoco ai suoi effetti personali e costringendolo a consumare sostanze stupefacenti. cinque 17enni originari di Siracusa sono finiti in comunità dopo che la polizia d Siracusa ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare, emessa dal gip presso il . 🔗 (Adnkronos) – Hanno seviziato per diversi mesi un, rasandogli i capelli a zero, dando fuoco ai suoi effetti personali e costringendolo a consumare sostanze stupefacenti.17enni originari disono finiti in comunità dopo che la polizia dha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della, emessa dal gip presso il . 🔗 Periodicodaily.com

