Siracusa seviziano un anziano per diversi mesi entrando in casa di notte | in comunità cinque minori

cinque diciassettenni per diversi mesi, si sarebbero introdotti la notte a casa di un anziano a Siracusa e lo avrebbero seviziato : rasandogli i capelli a zero, dando fuoco ai suoi effetti personali, costringendolo a consumare sostanze stupefacenti fino a farlo star male e obbligandolo a dormire su una sedia. La polizia ha eseguito nei confronti dei cinque minorenni l'ordinanza di applicazione della.

