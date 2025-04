Siracusa anziano seviziato per mesi da cinque minorenni | trasferiti in comunità

cinque diciassettenni Siracusani sono stati collocati in comunità su disposizione del GIP del Tribunale per i minorenni di Catania, dopo che la Polizia di Siracusa ha dato esecuzione a una misura cautelare per gravi episodi di violenza nei confronti di un anziano. I ragazzi sono indagati per atti persecutori, violazione di domicilio e danneggiamento aggravato in concorso.Un incubo durato mesi: l’abitazione trasformata in un luogo di soprusiL’anziano, ormai esasperato, ha denunciato alle autorità di essere stato vittima di vessazioni continue per circa sei mesi. Secondo il suo racconto, il gruppo di giovani si introduceva nella sua casa quasi ogni notte, trasformandola nel proprio punto di ritrovo. 🔗 Dayitalianews.com - Siracusa, anziano seviziato per mesi da cinque minorenni: trasferiti in comunità Violenza, umiliazioni e abusi in casa: l’intervento della Polizia mette fine a un incubodiciassettennini sono stati collocati insu disposizione del GIP del Tribunale per idi Catania, dopo che la Polizia diha dato esecuzione a una misura cautelare per gravi episodi di violenza nei confronti di un. I ragazzi sono indagati per atti persecutori, violazione di domicilio e danneggiamento aggravato in concorso.Un incubo durato: l’abitazione trasformata in un luogo di soprusiL’, ormai esasperato, ha denunciato alle autorità di essere stato vittima di vessazioni continue per circa sei. Secondo il suo racconto, il gruppo di giovani si introduceva nella sua casa quasi ogni notte, trasformandola nel proprio punto di ritrovo. 🔗 Dayitalianews.com

