Sintomi dell' andropausa | come riconoscerli e affrontarli con il partner Risponde l' esperto

andropausa. Un Medico esperto ci spiega di cosa si tratta e come affrontare insieme al partner questo momento critico 🔗 Siamo abituati a sentir parlare di menopausa, ma anche gli uomini possono essere colpiti da un fenomeno in un certo senso analogo, che si chiama. Un Medicoci spiega di cosa si tratta eaffrontare insieme alquesto momento critico 🔗 Vanityfair.it

Sintomi dell'andropausa: come riconoscerli e affrontarli con il partner. Risponde l'esperto - Siamo abituati a sentir parlare di menopausa, ma anche gli uomini possono essere colpiti da un fenomeno in un certo senso analogo, che si chiama andropausa. Un Medico Esperto ci spiega di cosa si trat ... 🔗vanityfair.it

Quali sono i sintomi dell'andropausa? - Salve, ho 53 anni e penso di essere entrato in andropausa. Da 6 mesi, ho riscontrato un problema riguardo alla disfunzione erettile o quando avviene l’erezione, dura poco. I rapporti con donne ... 🔗pazienti.it

