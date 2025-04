Sinner | Ho pensato di mollare tutto Pellegrini? Libera di dire ciò che vuole

pensato di mollare tutto. Disparità di trattamento? Sono stato controllato più degli altri. Le parole di Federica Pellegrini? Ognuno è libero di dire quel che vuole. L’importante è che io so cosa è successo, non auguro a nessuno di vivere da innocente una cosa del genere”. Jannik Sinner parla così in un’intervista al Tg1. Il numero 1 del tennis mondiale risponde alle domande sul caso doping che lo ha coinvolto e glissa sulle dichiarazioni di Federica Pellegrini. L’ex nuotatrice, in una recente intervista, ha fatto riferimento al ‘trattamento speciale’ riservato a Sinner, sospeso per 3 mesi dopo l’accordo raggiunto con l’agenzia mondiale antidoping. “Se c’è stato mai un momento, specie nei primi tempi, in cui ho pensato basta, mi sono stufato, lascio, mollo tutto?. Sì. Sìmi ricordo prima dell’Australian Open quest’anno ero in un momento non felicissimo, ho detto c’è ancora quel caso di doping, e a fine anno ho detto ok, è passato quest’anno, vediamo l’anno prossimo, vediamo com’è la situazione”, ha ammesso. 🔗 (Adnkronos) – “Hodi. Disparità di trattamento? Sono stato controllato più degli altri. Le parole di Federica? Ognuno è libero diquel che. L’importante è che io so cosa è successo, non auguro a nessuno di vivere da innocente una cosa del genere”. Jannikparla così in un’intervista al Tg1. Il numero 1 del tennis mondiale risponde alle domande sul caso doping che lo ha coinvolto e glissa sulle dichiarazioni di Federica. L’ex nuotatrice, in una recente intervista, ha fatto riferimento al ‘trattamento speciale’ riservato a, sospeso per 3 mesi dopo l’accordo raggiunto con l’agenzia mondiale antidoping. “Se c’è stato mai un momento, specie nei primi tempi, in cui hobasta, mi sono stufato, lascio, mollo?. Sì. Sìmi ricordo prima dell’Australian Open quest’anno ero in un momento non felicissimo, ho detto c’è ancora quel caso di doping, e a fine anno ho detto ok, è passato quest’anno, vediamo l’anno prossimo, vediamo com’è la situazione”, ha ammesso. 🔗 .com

