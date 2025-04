Sinner | Ho pensato di lasciare il tennis

Sinner: "Ho pensato di lasciare il tennis" "Mi guardavano in modo diverso negli spogliatoi", ha rivelato il n. 1 del mondo nell'intervista esclusiva rilasciata al Tg1. Intanto nel day 7 di Madrid ipnotizza a colpi di magia Tsitsipas. Si ritira Berrettini.

"Ho pensato di lasciare il tennis". La confessione di Sinner al Tg1 - A pochi giorni dal rientro ufficiale agli Internazionali d'Italia, in programma dal 7 al 18 maggio a Roma, Jannik Sinner si è raccontato in tv. Il campione italiano, numero uno nel ranking mondiale, è stato ospite su Rai1 in prima serata, intervistato dal direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci. Il campione altoatesino ha parlato in un'intervista esclusiva dal titolo e dal ritmo tutto tennistico "Gioco, partita, incontro". 🔗iltempo.it

Sinner: «Ho pensato di lasciare il tennis. Doping? Non è vero che sono un privilegiato» (risposta alla Pellegrini) - Dice Sinner che “Sì, ho pensato di lasciare il tennis“. “Mi ricordo, prima degli Australian Open, che ero in un momento non felicissimo. Ho detto ‘c’è ancora quel caso di doping’, e a fine anno ho detto ‘ok, è passato quest’anno, vediamo l’anno prossimo, vediamo com’è la situazione’. Ma poi arrivo lì in Australia e non mi sentivo proprio a mio agio, mangiavo e i giocatori mi guardavano in modo diverso, non mi piaceva proprio, e lì ho pensato che era pesante vivere il tennis in questo modo, ero diverso“. 🔗ilnapolista.it

Sinner svela: “Si, ho pensato di lasciare il tennis. Non mi sentivo a mio agio” - Roma, 29 aprile 2025 – "Sì, ho pensato di lasciare il tennis”. È il racconto a cuore aperto di Jannik Sinner in una intervista esclusiva al Tg1. Un momento di crisi prima degli Open, con le accuse sul doping (poi chiarite) e la pressione del clamore mediatico. Una situazione non certo facile, nemmeno per un campione della sua levatura, uno uno dei più forti tennisti della sua generazione. Ha parlato a ruota libera di come è riuscito a superare le difficoltà legate al caso clostebol. 🔗sport.quotidiano.net

