Sinner allenamento a Montecarlo con Sonego | Jannik corre verso Roma – Video

Jannik Sinner e l'allenamento con Lorenzo Sonego verso gli Internazionali d'Italia. Sonego lo aveva detto qualche tempo fa in un'intervista al quotidiano La Repubblica: "Sto con Sinner, sarò felice di allenarmi con lui appena finirà lo stop. Jannik può sempre contare su di me. E l'attesa non farà che aumentare la sua voglia". . 🔗 (Adnkronos) –e l'con Lorenzogli Internazionali d'Italia.lo aveva detto qualche tempo fa in un'intervista al quotidiano La Repubblica: "Sto con, sarò felice di allenarmi con lui appena finirà lo stop.può sempre contare su di me. E l'attesa non farà che aumentare la sua voglia". . 🔗 Periodicodaily.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Sinner, allenamento a Montecarlo con Sonego: Jannik corre verso Roma – Video - (Adnkronos) – Jannik Sinner e l'allenamento con Lorenzo Sonego verso gli Internazionali d'Italia. Sonego lo aveva detto qualche tempo fa in un'intervista al quotidiano La Repubblica: "Sto con Sinner, sarò felice di allenarmi con lui appena finirà lo stop. Jannik può sempre contare su di me. E l'attesa non farà che aumentare la sua voglia". […] L'articolo Sinner, allenamento a Montecarlo con Sonego: Jannik corre verso Roma – Video proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Sinner, il rientro è più vicino: primo allenamento a Montecarlo - (Adnkronos) – Il giorno è finalmente arrivato. Oggi, mercoledì 16 aprile, Jannik Sinner torna ad allenarsi. Il tennista azzurro è arrivato in mattinata al Montecarlo Country Club per ricominciare gli allenamenti sul campo, 66 giorni dopo l'ultima volta. La scorsa domenica è infatti decaduto il divieto per il numero uno del mondo di esercitarsi con […] 🔗periodicodaily.com

Sinner può allenarsi a Montecarlo, ma la pioggia rinvia il primo allenamento - Alla fine Jannik Sinner è come uno di quei soci dei circoli tennis che prenotano un’ora per tenersi allenati e poi devono tornare a casa perché piove. Succede a tutti, anche al numero uno del mondo che oggi si è presentato al Country Club di Montecarlo dove era previsto il primo allenamento dopo lo stop. Da domenica infatti Sinner può allenarsi, 66 giorni dopo l’ultima volta. Sinner è arrivato al circolo alle 10, accompagnato dal coach Simone Vagnozzi e dal preparatore atletico Marco Panichi. 🔗panorama.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sinner, allenamento con Sonego a Montecarlo. Jannik si scalda per gli Internazionali; Sinner, il sostegno di Nadal: È innocente al 100%, nessun trattamento di favore; Roma, carta d’identità elettronica: nuovi open day il 3 e il 4 maggio; Sinner pronto a ripartire: si allenerà a Montecarlo per gli Internazionali di Roma. 🔗Cosa riportano altre fonti

Sinner, allenamento a Montecarlo con Sonego: Jannik corre verso Roma - Video - (Adnkronos) - Jannik Sinner e l'allenamento con Lorenzo Sonego verso gli Internazionali d'Italia. Sonego lo aveva detto qualche tempo fa in un'intervista al quotidiano La Repubblica: "Sto con Sinner, ... 🔗msn.com

Jannik Sinner prosegue negli allenamenti a Montecarlo. Il n.1 del mondo al TG1: “Ho dei cali e non so il perché” - Proseguono i lavori sulla terra rossa del Country di club di Montecarlo per Jannik Sinner. Il n.1 del mondo si sta allenando con grande intensità e ... 🔗oasport.it

Pagina 2 | Sinner, racconto shock: "Volevo lasciare il tennis, non auguro a nessuno quello che ho passato" - " Regole da cambiare? È difficile rispondere a questo. Ognuno ha gli stessi protocolli, ognuno quando risulta positivo ha lo stesso percorso da fare. Non c'è nessuno che ha dei trattamenti diversi, an ... 🔗tuttosport.com