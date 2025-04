Sinner allenamento a Montecarlo con Sonego | Jannik corre verso Roma – Video

Jannik Sinner e l'allenamento con Lorenzo Sonego verso gli Internazionali d'Italia. Sonego lo aveva detto qualche tempo fa in un'intervista al quotidiano La Repubblica: "Sto con Sinner, sarò felice di allenarmi con lui appena finirà lo stop. Jannik può sempre contare su di me. E l'attesa non farà che aumentare la sua voglia". .L'articolo Sinner, allenamento a Montecarlo con Sonego: Jannik corre verso Roma – Video proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 (Adnkronos) –e l'con Lorenzogli Internazionali d'Italia.lo aveva detto qualche tempo fa in un'intervista al quotidiano La Repubblica: "Sto con, sarò felice di allenarmi con lui appena finirà lo stop.può sempre contare su di me. E l'attesa non farà che aumentare la sua voglia". .L'articoloconproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 .com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Sinner, il rientro è più vicino: primo allenamento a Montecarlo - (Adnkronos) – Il giorno è finalmente arrivato. Oggi, mercoledì 16 aprile, Jannik Sinner torna ad allenarsi. Il tennista azzurro è arrivato in mattinata al Montecarlo Country Club per ricominciare gli allenamenti sul campo, 66 giorni dopo l'ultima volta. La scorsa domenica è infatti decaduto il divieto per il numero uno del mondo di esercitarsi con […] 🔗periodicodaily.com

Sinner può allenarsi a Montecarlo, ma la pioggia rinvia il primo allenamento - Alla fine Jannik Sinner è come uno di quei soci dei circoli tennis che prenotano un’ora per tenersi allenati e poi devono tornare a casa perché piove. Succede a tutti, anche al numero uno del mondo che oggi si è presentato al Country Club di Montecarlo dove era previsto il primo allenamento dopo lo stop. Da domenica infatti Sinner può allenarsi, 66 giorni dopo l’ultima volta. Sinner è arrivato al circolo alle 10, accompagnato dal coach Simone Vagnozzi e dal preparatore atletico Marco Panichi. 🔗panorama.it

Sinner, campo di allenamento cercasi: escluso Montecarlo, ecco dove potrà giocare durante la squalifica - Dove si allenerà Jannik Sinner nei mesi di sospensione concordati con la Wada per il caso doping dovuto all’utilizzo del Clostebol? Una domanda che fino a qualche ora non aveva ragione di esistere, visto che tutti avevano individuato nel Contry Club di Monte Carlo il luogo adatto per permettere al campione azzurro di poter approfittare dei 90 giorni di stop per perfezionarsi ancora. Nel principato, del resto, Sinner ha la residenza e la soluzione per lui sarebbe stata molto comoda. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ne parlano su altre fonti

Sinner, allenamento con Sonego a Montecarlo. Jannik si scalda per gli Internazionali; Sinner, il sostegno di Nadal: È innocente al 100%, nessun trattamento di favore; Roma, carta d’identità elettronica: nuovi open day il 3 e il 4 maggio; Sinner pronto a ripartire: si allenerà a Montecarlo per gli Internazionali di Roma. 🔗Ne parlano su altre fonti

Sinner, allenamento a Montecarlo con Sonego: Jannik corre verso Roma - Video - (Adnkronos) - Jannik Sinner e l'allenamento con Lorenzo Sonego verso gli Internazionali d'Italia. Sonego lo aveva detto qualche tempo fa in un'intervista al quotidiano La Repubblica: "Sto con Sinner, ... 🔗msn.com

Jannik Sinner prosegue negli allenamenti a Montecarlo. Il n.1 del mondo al TG1: “Ho dei cali e non so il perché” - Proseguono i lavori sulla terra rossa del Country di club di Montecarlo per Jannik Sinner. Il n.1 del mondo si sta allenando con grande intensità e ... 🔗oasport.it

Pagina 2 | Sinner, racconto shock: "Volevo lasciare il tennis, non auguro a nessuno quello che ho passato" - " Regole da cambiare? È difficile rispondere a questo. Ognuno ha gli stessi protocolli, ognuno quando risulta positivo ha lo stesso percorso da fare. Non c'è nessuno che ha dei trattamenti diversi, an ... 🔗tuttosport.com