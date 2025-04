Sinner-Alcaraz teste di serie n 1 e 2 al Roland Garros? Zverev è spalle al muro a Roma

teste di serie del Roland Garros 2025 di tennis verranno individuale con il ranking ATP di lunedì 19 maggio, aggiornato dopo la fine degli Internazionali d’Italia: Jannik Sinner è già certo di essere il numero 1, mentre a Roma sarà in palio il numero 2 della classifica mondiale.Il vantaggio sarà quello di finire certamente nella parte bassa del tabellone del Roland Garros ed evitare Jannik Sinner fino all’eventuale finale, mentre il numero 3 potrà incrociare l’azzurro in semifinale: a sfidarsi a distanza a Roma saranno il tedesco Alexander Zverev e lo spagnolo Carlos Alcaraz.Lunedì 5 maggio Sinner sarà in testa a quota 9730, mentre Zverev sarà secondo con 8085, infine Alcaraz sarà terzo con 7850, a -235 dal teutonico. L’azzurro e lo spagnolo, però, non avevano giocato a Roma nel 2024, mentre il tedesco ha vinto il titolo e quindi scarterà 1000 punti lunedì 19 maggio. 🔗 Oasport.it - Sinner-Alcaraz teste di serie n.1 e 2 al Roland Garros? Zverev è spalle al muro a Roma Le 32didel2025 di tennis verranno individuale con il ranking ATP di lunedì 19 maggio, aggiornato dopo la fine degli Internazionali d’Italia: Jannikè già certo di essere il numero 1, mentre asarà in palio il numero 2 della classifica mondiale.Il vantaggio sarà quello di finire certamente nella parte bassa del tabellone deled evitare Jannikfino all’eventuale finale, mentre il numero 3 potrà incrociare l’azzurro in semifinale: a sfidarsi a distanza asaranno il tedesco Alexandere lo spagnolo Carlos.Lunedì 5 maggiosarà in testa a quota 9730, mentresarà secondo con 8085, infinesarà terzo con 7850, a -235 dal teutonico. L’azzurro e lo spagnolo, però, non avevano giocato anel 2024, mentre il tedesco ha vinto il titolo e quindi scarterà 1000 punti lunedì 19 maggio. 🔗 Oasport.it

