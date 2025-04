Sinistra in piazza e governo al lavoro Meloni | altri 650 milioni per la sicurezza

Sinistra pensa alla piazza e ai concerti, il governo vara un pacchetto di misure per il lavoro. "Domani è la festa dei lavoratori e anche quest'anno il governo ha deciso di celebrarla con i fatti perché crediamo che questo sia il modo migliore per ringraziare gli italiani che ogni giorno contribuiscono a far grande la nostra nazione: l'Italia è sempre di più una repubblica fondata sul lavoro e io sono orgogliosa del fatto che in poco più di 2 anni e mezzo siano stati creati oltre 1 milione di posti di lavoro, abbiamo raggiunto il record di numero di occupati, il tasso di occupazione femminile non è mai stato così alto, la disoccupazione ai minimi da 18 anni a questa parte", ha detto il premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio diffuso alla vigilia del Primo Maggio. 🔗 Iltempo.it - Sinistra in piazza e governo al lavoro. Meloni: altri 650 milioni per la sicurezza Un messaggio importante e un atto concreto. Mentre lapensa allae ai concerti, ilvara un pacchetto di misure per il. "Domani è la festa dei lavoratori e anche quest'anno ilha deciso di celebrarla con i fatti perché crediamo che questo sia il modo migliore per ringraziare gli italiani che ogni giorno contribuiscono a far grande la nostra nazione: l'Italia è sempre di più una repubblica fondata sule io sono orgogliosa del fatto che in poco più di 2 anni e mezzo siano stati creati oltre 1 milione di posti di, abbiamo raggiunto il record di numero di occupati, il tasso di occupazione femminile non è mai stato così alto, la disoccupazione ai minimi da 18 anni a questa parte", ha detto il premier Giorgia, in un videomessaggio diffuso alla vigilia del Primo Maggio. 🔗 Iltempo.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

L'Istat certifica il lavoro del governo Meloni: ecco il dato che fa impazzire la sinistra - Nel quarto trimestre 2024, l'input di lavoro, misurato dalle ore lavorate, è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dello 0,5% rispetto al quarto trimestre 2023. Nello stesso periodo il Pil è cresciuto dello 0,1% in termini congiunturali e dello 0,6% in termini tendenziali. Lo sottolinea l' Istat in un'analisi sul mercato del lavoro nel quarto trimestre dello scorso anno. Il numero di occupati, sottolinea l'Istat, rimane sostanzialmente stabile rispetto al terzo trimestre 2024, a seguito della crescita dei dipendenti a tempo indeterminato (+118 mila, +0,7%) che ha compensato ... 🔗liberoquotidiano.it

I pacifisti, i pro Kiev e i dem. La piazza Babele a sinistra - Alla manifestazione lanciata da Repubblica anche cantanti e attori. Ma quella che va in scena è la confusione totale dell'opposizione 🔗ilgiornale.it

Campi flegrei, Caso: “In piazza a Roma per chiedere al Governo misure urgenti” - Non solo in piazza contro il riarmo. Caso: “Abbiamo voluto portare la voce del territorio flegreo con uno striscione dietro il quale hanno sfilato centinaia di cittadini” “Siamo a Roma con tanti cittadini flegrei per chiedere al Governo un impegno chiaro verso un territorio che ha bisogno di risposte, di abitazioni, scuole, ospedali sicuri, di un forte aiuto alle attività imprenditoriali e non certo di nuove armi”. 🔗puntomagazine.it

Se ne parla anche su altri siti

Primo maggio, sinistra in piazza e governo al lavoro. Meloni: altri 650 milioni per la sicurezza; Referendum, il Pd e la sinistra si schierano per cinque Sì. Schlein: “Il governo rende il lavoro più precario”; Elezioni, Salvini a Genova spinge Piciocchi: Centrodestra e Lega hanno fatto un lavoro straordinario ma auguro il meglio alla sinistra; Primo Maggio, sindacati a piazza Municipio: «Basta morti sul lavoro, serve più sicurezza». 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Primo maggio, sinistra in piazza e governo al lavoro. Meloni: altri 650 milioni per la sicurezza - Un messaggio importante e un atto concreto. Mentre la sinistra pensa alla piazza e ai concerti, il governo vara un pacchetto di misure per il ... 🔗iltempo.it

Sindacati in piazza. “Primo maggio contro le stragi sul lavoro” - L’anno scorso registrati 1.090 incidenti mortali compresi gli studenti lavoratori. Lazio da record: 18 vittime in più. I leader di Cgil, Cisl e ... 🔗repubblica.it

Primo maggio in piazza. Sul palco il dolore per le vittime sul lavoro - I sindacati Cgil, Cisl e Uil domani uniti sul Crescentone con anche la compagna di Cubello, morto alla Toyota. Dalle 16 il Concertone. 🔗msn.com