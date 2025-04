Sinergie in azione | scuola famiglie e territorio uniti per crescere insieme

Sinergie", finanziato attraverso il Bando per le Comunità Educanti 2020 dell'impresa sociale Con i Bambini. Capofila dell'iniziativa è la cooperativa sociale "Demetra", affiancata. 🔗 Avellinotoday.it - "Sinergie" in azione: scuola, famiglie e territorio uniti per crescere insieme Si è svolta questa mattina, presso l'Istituto Comprensivo di Mercogliano, una conferenza stampa dedicata al progetto "", finanziato attraverso il Bando per le Comunità Educanti 2020 dell'impresa sociale Con i Bambini. Capofila dell'iniziativa è la cooperativa sociale "Demetra", affiancata. 🔗 Avellinotoday.it

Montevarchi, solo pane e olio per i bambini le cui famiglie non pagano la mensa della scuola - Un comunicato del Pd locale ha fatto scattare la polemica. La sindaca: «Sono sette anni che è in vigore il regolamento delle mense. Se qualcuno sa darmi un'alternativa credibile, io sono qui pronta a recepirla» 🔗vanityfair.it

Scuola, la copertura dei nidi vola al 38%. Oltre 200 le famiglie ammesse alle agevolazioni per l'iscrizione - Saranno un totale di 218 le famiglie che usufruiranno delle agevolazioni per l’iscrizione dei propri figli nei nidi di infanzia convenzionati per l’anno scolastico 2024-25. La copertura dei posti nei nidi cresce, nel 2025, dal 28% al 38%. Un balzo in avanti reso possibile anche grazie a una serie... 🔗riminitoday.it

Siti internet pericolosi tra studenti: la scuola invia segnalazione alla polizia postale e una circolare alle famiglie - Un Istituto comprensivo, in provincia di Torino, ha intercettato la diffusione tra gli studenti di scuola media di siti web con contenuti violenti o autolesionistici. L’accessibilità di tali siti, potenzialmente pericolosi ma facilmente raggiungibili online, ha indotto l’istituto a informare le famiglie. L'articolo Siti internet pericolosi tra studenti: la scuola invia segnalazione alla polizia postale e una circolare alle famiglie sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Mercogliano: Scuola, famiglie e territorio insieme per costruire una comunità educante - Presentato il progetto “Sinergie”: due anni di laboratori, coprogettazione e alleanze per contrastare la dispersione scolastica. Il 17 maggio la firma del Patto di Comunità Educante.Unire le forze per ... 🔗irpiniaoggi.it

Nuova biblioteca alla ’Govoni’: "Sinergia tra Comune e scuola" - Nasce da un bando del Comune di Ferrara, un percorso partecipato tra scuola e famiglie la nuova biblioteca della scuola Primaria Govoni di Ferrara. L’iniziativa è stata realizzata sabato ... 🔗msn.com