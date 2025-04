Sindrome da talidomide il disturbo causato da un farmaco per cui il ministero della Salute è stato obbligato a sborsare un risarcimento da 1 milione

farmaco assunto dalla mamma durante la gravidanza: è la cosiddetta Sindrome da talidomide, per la quale a un 58enne di Alessandria è stato riconosciuto il diritto a essere indennizzato dal ministero della Salute con un risarcimento di. 🔗 Europa.today.it - Sindrome da talidomide, il disturbo (causato da un farmaco) per cui il ministero della Salute è stato obbligato a sborsare un risarcimento da 1 milione Affetto da una grave malformazione a un braccio a causa di unassunto dalla mamma durante la gravidanza: è la cosiddettada, per la quale a un 58enne di Alessandria èriconosciuto il diritto a essere indennizzato dalcon undi. 🔗 Europa.today.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il potente messaggio di una mamma della Gen Z per cambiare percezione sulla sindrome di Down - Quando Addie è nata con la sindrome di Down, sua madre è stata sopraffatta dalle emozioni. Ma ora ha deciso di condividere un messaggio potente, per cambiare il modo in cui le persone vedono la vita con un cromosoma in più. Per la Giornata nazionale di sensibilizzazione sulla sindrome di Down del 21 marzo, ha voluto sfidare i preconcetti e mostrare al mondo quanto amore può portare un cromosoma in più. 🔗gravidanzaonline.it

Venice Kristyn Russo, dottoressa con la sindrome di Down: la targa da Manfredi - I sogni non conoscono barriere. Lo dimostra la storia di Venice Kristyn Russo, ragazza con sindrome di Down che ha conseguito la laurea in Scienze dell’Educazione all’Università Suor Orsola Benincasa. Oggi, Venice è stata ricevuta dal sindaco Gaetano Manfredi e dall’assessore alle Politiche... 🔗napolitoday.it

Pancreatite acuta, che cos'è e come si manifesta il disturbo che ha colpito Luciana Littizzetto: «Martedì mi sono sentita male, pensavo fosse influenza» - La conduttrice non ha potuto affiancare Fabio Fazio nell'ultima puntata di Che tempo che fa. Ecco le caratteristiche del disturbo che l'ha costretta a ricorrere alle cure dei sanitari 🔗vanityfair.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sindrome da talidomide, il disturbo (causato da un farmaco) per cui il ministero della Salute è stato obbligato a sborsare un risarcimento da 1 milione; Talidomide, arrivano i risarcimenti. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Riconoscimento del diritto all'indennizzo per sindrome da Talidomide - Un piemontese vince la causa per l'indennizzo legato alla sindrome da Talidomide dopo otto anni di battaglie legali. 🔗notizie.it

Sindrome della testa che esplode, di che si tratta? - Secondo gli studiosi, la sindrome della testa che esplode, un disturbo poco conosciuto, è più comune di quanto si pensasse, colpendo circa un terzo della popolazione. Questo fenomeno ... 🔗veb.it

Reconhecimento do direito à indemnização pela síndrome da talidomida - Un piemontese vince la causa per l'indennizzo legato alla sindrome da Talidomide dopo otto anni di battaglie legali. 🔗notizie.it