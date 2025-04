Simula femminicidio a Ozieri per una folle trappola esplosiva per le forze dell’ordine

Simulato un omicidio per attirare polizia e carabinieri in un’abitazione saturata di gasUn piano folle e premeditato, che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia: è quanto accaduto a Ozieri, nel nord della Sardegna, dove un uomo, il 64enne Antonio Maria Pani, è stato arrestato in flagranza di reato per tentata strage, minaccia a pubblico ufficiale e Simulazione di reato. Tutto è iniziato con una telefonata drammatica al 112: una voce maschile ha dichiarato di aver appena ucciso la propria compagna e di volersi suicidare. L’indirizzo indicato era un’abitazione in località Tramentu, zona residenziale del comune sardo.L’intervento tempestivo ha evitato la strageIn pochi minuti sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia locale, agenti della Polizia di Stato, vigili del fuoco e personale sanitario del 118. 🔗 Notizieaudaci.it - Simula femminicidio a Ozieri per una folle trappola esplosiva per le forze dell’ordine Il 64enne hato un omicidio per attirare polizia e carabinieri in un’abitazione saturata di gasUn pianoe premeditato, che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia: è quanto accaduto a, nel nord della Sardegna, dove un uomo, il 64enne Antonio Maria Pani, è stato arrestato in flagranza di reato per tentata strage, minaccia a pubblico ufficiale ezione di reato. Tutto è iniziato con una telefonata drammatica al 112: una voce maschile ha dichiarato di aver appena ucciso la propria compagna e di volersi suicidare. L’indirizzo indicato era un’abitazione in località Tramentu, zona residenziale del comune sardo.L’intervento tempestivo ha evitato la strageIn pochi minuti sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia locale, agenti della Polizia di Stato, vigili del fuoco e personale sanitario del 118. 🔗 Notizieaudaci.it

