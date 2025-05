SIMONA VENTURA | L’UNICA AL MONDO CHE HA FATTO TRE RUOLI ALL’ISOLA DEI FAMOSI

SIMONA VENTURA è al settimo cielo e non aspettava altro. Parliamo del suo rientro ALL’ISOLA dei FAMOSI, il programma che più di tutti le ha dato il successo.Stavolta non sarà però la conduttrice o la naufraga ma bensì l’opinionista. Chi se non lei che ha lanciato il reality in Italia, portandolo ad ascolti oggi irraggiungibili? Altri tempi certo ma restano edizioni storiche.La VENTURA, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, non ha nascosto la gioia e la soddisfazione e spiega perché ha detto di sì all’offerta di fare l’opinionista del reality ora condotto dalla giornalista Veronica Gentili.Mi mancava giusto fare l’opinionista: questo è stato uno dei motivi per cui ho accettato (ride, ndr). L’altro è che Veronica mi piace molto per cui, quando mi è stato proposto, ho accettato volentieri perché penso di poter essere di supporto innanzitutto a lei. 🔗 Bubinoblog - SIMONA VENTURA: “L’UNICA AL MONDO CHE HA FATTO TRE RUOLI ALL’ISOLA DEI FAMOSI” è al settimo cielo e non aspettava altro. Parliamo del suo rientrodei, il programma che più di tutti le ha dato il successo.Stavolta non sarà però la conduttrice o la naufraga ma bensì l’opinionista. Chi se non lei che ha lanciato il reality in Italia, portandolo ad ascolti oggi irraggiungibili? Altri tempi certo ma restano edizioni storiche.La, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, non ha nascosto la gioia e la soddisfazione e spiega perché ha detto di sì all’offerta di fare l’opinionista del reality ora condotto dalla giornalista Veronica Gentili.Mi mancava giusto fare l’opinionista: questo è stato uno dei motivi per cui ho accettato (ride, ndr). L’altro è che Veronica mi piace molto per cui, quando mi è stato proposto, ho accettato volentieri perché penso di poter essere di supporto innanzitutto a lei. 🔗 Bubinoblog

Approfondimenti da altre fonti

SIMONA VENTURA: “L’UNICA AL MONDO CHE HA FATTO TRE RUOLI ALL’ISOLA DEI FAMOSI” - Simona Ventura è al settimo cielo e non aspettava altro. Parliamo del suo rientro all’Isola dei Famosi, il programma che più di tutti le ha dato il successo. Stavolta non sarà però la conduttrice o la naufraga ma bensì l’opinionista. Chi se non lei che ha lanciato il reality in Italia, portandolo ad ascolti oggi irraggiungibili? Altri tempi certo ma restano edizioni storiche. La Ventura, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, non ha nascosto la gioia e la soddisfazione e spiega perché ha detto di sì all’offerta di fare l’opinionista del reality ora condotto dalla giornalista Veronica Gentili. 🔗bubinoblog

SIMONA VENTURA: “L’UNICA AL MONDO CHE HA FATTO TRE RUOLI ALL’ISOLA DEI FAMOSI” - Simona Ventura è al settimo cielo e non aspettava altro. Parliamo del suo rientro all’Isola dei Famosi, il programma che più di tutti le ha dato il successo. Stavolta non sarà però la conduttrice o la naufraga ma bensì l’opinionista. Chi se non lei che ha lanciato il reality in Italia, portandolo ad ascolti oggi irraggiungibili? Altri tempi certo ma restano edizioni storiche. La Ventura, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, non ha nascosto la gioia e la soddisfazione e spiega perché ha detto di sì all’offerta di fare l’opinionista del reality ora condotto dalla giornalista Veronica Gentili. 🔗bubinoblog

SIMONA VENTURA: “L’UNICA AL MONDO CHE HA FATTO TRE RUOLI ALL’ISOLA DEI FAMOSI” - Simona Ventura è al settimo cielo e non aspettava altro. Parliamo del suo rientro all’Isola dei Famosi, il programma che più di tutti le ha dato il successo. Stavolta non sarà però la conduttrice o la naufraga ma bensì l’opinionista. Chi se non lei che ha lanciato il reality in Italia, portandolo ad ascolti oggi irraggiungibili? Altri tempi certo ma restano edizioni storiche. La Ventura, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, non ha nascosto la gioia e la soddisfazione e spiega perché ha detto di sì all’offerta di fare l’opinionista del reality ora condotto dalla giornalista Veronica Gentili. 🔗bubinoblog

Le notizie più recenti da fonti esterne

Isola dei Famosi, Simona Ventura opinionista: «Sono l’unica che ha rivestito tutti i ruoli». Il commento di Gi; Simona Ventura distrutta, lutto tremendo poco fa; Federica Brignone, Alessandro Siani, Marcella Bella: tutti gli ospiti stasera a “Che tempo che fa”; L'isola dei Famosi, Simona Ventura tornerà nel ruolo di opinionista. 🔗Ne parlano su altre fonti

Isola dei Famosi, Simona Ventura opinionista: «Sono l’unica che ha rivestito tutti i ruoli». Il commento di Giovanni Terzi - «Crederci sempre, arrendersi mai» e chi se lo scorda il motto che Simona Ventura inventò quando conduceva L'Isola dei Famosi nei primi anni 2000? La conduttrice ... 🔗msn.com

Isola 19, Simona Ventura svela i due motivi per cui ha accettato di fare l’opinionista - Simona Ventura ha sicuramente una carriera televisiva da far invidia ma ad oggi le mancava una sola mancanza: il ruolo da opinionista. 🔗isaechia.it

Simona Ventura carica per L’Isola dei Famosi: “Io unica, vi spiego perché” - Ci sarà anche Simona Ventura nella nuova edizione de L'Isola dei Famosi. La famosa conduttrice prontissima per il reality. Ormai ci siamo: manca poco più di un mese all'inizio ufficiale de L'Isola dei ... 🔗msn.com