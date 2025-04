Simona D’Amico a Casa Testori

Si intitola "Schizzare" ed è la mostra che raccoglie i lavori realizzati da Simona D'Amico — artista, scenografa e costumista — all'interno dell'appassionante percorso della Bottega Amletica Testoriana, diretta da Antonio Latella. Sono 48 ritratti dei protagonisti diretti, ai quali si aggiungono quelli "collaterali" di chi li ha accompagnati, di volta in volta, nel progetto. Tutto questo viene presentato in una mostra a Casa Testori, a partire da oggi fino al 31 maggio. I Disegni "schizzati" tappezzano il salone, l'allestimento è di Alessandro Frangi.

