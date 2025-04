Simmer Camp

Trevisotoday.it - Simmer Camp L'estate è il momento perfetto per far crescere i nostri bambini e ragazzi, non solo dal punto di vista scolastico, ma anche attraverso esperienze che sviluppano abilità vitali per la vita quotidiana. Se stai cercando un’opportunità unica che unisca apprendimento, divertimento e crescita. 🔗 Trevisotoday.it

Open-es Camp, aziende a lezione: "Concretezza per la sostenibilità" - "La realtà è com’è, non è come noi vogliamo che sia". Inizia con questa frase di Julio Velasco, l’allenatore argentino della Nazionale italiana di volley femminile, l’Open-es Camp a Milano, un’iniziativa parte dell’alleanza Open-es lanciata da Eni, che nasce per integrare la sostenibilità nelle filiere, unendo realtà industriali, finanziarie e istituzionali. Cuore del progetto è una piattaforma digitale che supporta le imprese nel loro percorso di crescita mettendo al centro la competitività e la sostenibilità in un contesto di mercato in transizione, semplificando la misurazione e ... 🔗ilgiorno.it

Amalfi, aperte le iscrizioni al Summer Camp 2025 - L’estate è più divertente ad Amalfi, tra laboratori didattico-ricreativi, escursioni e gite fuori porta alla scoperta delle bellezze della Costa di Amalfi, giochi di squadra all’aperto e in riva al mare. Ritorna l’appuntamento più atteso dai bimbi, che segna l’inizio dell’estate: l’Amalfi Junior Summer Camp, l’attività di animazione socio culturale dedicata ai più piccolini di età compresa tra i 4 e gli 10 anni, promossa dall’Amministrazione Comunale di Amalfi guidata dal Sindaco Daniele Milano. 🔗zon.it

Dalla farsa al grottesco camp - Entriamo, ci sediamo e ridiamo in tutte le sfumature che la natura ilare di ciascuno di noi ci consente. Si sorride, si ridacchia, si torna a risa fragorose. C’è musica […] The post Dalla farsa al grottesco camp first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Vacanze studio, Summer Camp e Summer School: guida pratica per scegliere l’esperienza estiva perfetta - Non tutte le esperienze estive sono uguali: scopri cosa aspettarti davvero da una vacanza studio, un campo estivo o una Summer School, e come capire qual è la scelta giusta per la tua estate ... 🔗dilei.it

Juve, le info su tutti gli eventi dell’estate - Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Si avvicina l’estate e, con l’estate, tornano gli Juventus Summer Camp. Un’occasione unica per vivere una o ... 🔗msn.com

Samb Summer Camp, unico centro calcio accreditato: sostegno fino a 400 euro a figlio - L’unico centro estivo di calcio riconosciuto dal Comune. C’è tempo fino a maggio per richiedere l’agevolazione economica ... 🔗lanuovariviera.it