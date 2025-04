Silenzi sull’ospedale | Civitanova merita di più

sull'ospedale "continua la presa in giro ai danni di Civitanova da parte della Regione, complici i racconti elettorali del candidato alle regionali, il sindaco Ciarapica". Giulio Silenzi (nella foto) del Partito Democratico 'rilegge' il riparto dei fondi."La verità – sottolinea Silenzi – è che Macerata ha subito a disposizione circa 843.000 euro per un'ulteriore strumentazione, un nuovo angiografo per la Radiologia interventistica dell'ospedale. C'è poi da considerare che verranno spesi oltre 200 milioni per il nuovo ospedale del capoluogo, che da come stanno andando le cose forse verrà realizzato tra vent'anni". E per Civitanova? "Di concreto – obietta – nel 2025 ci sono solo i soldi per la progettazione, mentre i fondi per i lavori sono programmati nel 2026, dopo le regionali: la palla viene dunque buttata in tribuna, o meglio, in propaganda".

Ospedale Monaldi, focus sull’Artrogriposi Multipla Congenita che colpisce un bimbo su 12mila - All'ospedale Monaldi l'incontro tra esperti e genitori dei bimbi ammalati organizzato dall’Associazione Artrogriposi Italia.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Volley: Cisterna ferma Trento e va sull’1-1, Civitanova corsara a Milano, Piacenza e Perugia a un passo dalla semifinale - Cisterna e Civitanova pareggiano il conto, mentre Piacenza e Perugia si portano a una vittoria dalla semifinale. Questi, in sintesi, i verdetti di gara2 dei quarti di finale di playoff di Superlega che si sono disputati tutti oggi. Perugia ha espugnato il PalaPanini con una grande rimonta nel secondo set e ora potrà giocarsi in casa il match ball per la semifinale. Piacenza invece è sul 2-0 grazie al 3-0 casalingo rifilato a Verona, che aveva Dario Simoni in panchina al posto dell’esonerato Stoytchev e Keita in campo, ma che non è riuscito a fare la differenza come gli era capitato in ... 🔗oasport.it

Scontro sull’ospedale: "Angioloni, i servizi sono stati potenziati" - Pronta replica, da parte della direttrice del distretto Cesena Valle Savio-Ausl Romagna, Paola Ceccarelli, alla nota di Fratelli d’Italia nella quale veniva denunciato lo smantellamento di alcuni servizi interni all’ospedale di San Piero in Bagno. Tra essi, veniva rilevato che il Cau è aperto solo fino alle 16, Diabetologia dismessa, Radiologia attiva solo due giorni, Guardia medica non sostituita in caso di assenza, Farmacia ospedaliera chiusa. 🔗ilrestodelcarlino.it

