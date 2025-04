Sicurezza trasporti Rixi | priorità strategica per competività

Sicurezza del trasporto ferroviario non è più solo una questione tecnica: è oggi una priorità strategica per la competitività e la tenuta sociale del nostro Paese. Come Governo e come Mit abbiamo scelto di intervenire in modo deciso, con investimenti mirati, innovazione tecnologica e una forte collaborazione tra istituzioni, forze dell'ordine e operatori del settore. È questa la direzione che abbiamo scelto: un trasporto pubblico sicuro, moderno ed efficiente. E continueremo su questa strada, perché un'infrastruttura sicura è sinonimo di un Paese forte e affidabile."Così il Viceministro Edoardo Rixi in occasione della firma dell'intesa tra ANSFISA, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, e Italferr, società di ingegneria del Gruppo FS Italiane, per promuovere sistemi digitali, modelli e best practices per lo sviluppo, la gestione, la manutenzione e il monitoraggio degli impianti e dei sottosistemi ferroviari. 🔗 Quotidiano.net - Sicurezza trasporti, Rixi: priorità strategica per competività Roma, 30 apr. (askanews) - "Ladel trasporto ferroviario non è più solo una questione tecnica: è oggi unaper la competitività e la tenuta sociale del nostro Paese. Come Governo e come Mit abbiamo scelto di intervenire in modo deciso, con investimenti mirati, innovazione tecnologica e una forte collaborazione tra istituzioni, forze dell'ordine e operatori del settore. È questa la direzione che abbiamo scelto: un trasporto pubblico sicuro, moderno ed efficiente. E continueremo su questa strada, perché un'infrastruttura sicura è sinonimo di un Paese forte e affidabile."Così il Viceministro Edoardoin occasione della firma dell'intesa tra ANSFISA, l'Agenzia Nazionale per ladelle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, e Italferr, società di ingegneria del Gruppo FS Italiane, per promuovere sistemi digitali, modelli e best practices per lo sviluppo, la gestione, la manutenzione e il monitoraggio degli impianti e dei sottosistemi ferroviari. 🔗 Quotidiano.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

“Sicurezza e decoro urbano sono una priorità per lo sviluppo di commercio e artigianato a Terni” - “Sicurezza urbana e decoro come essenziali elementi di contesto per facilitare lo sviluppo delle attività economiche nelle nostre città”. A sottolineare l’importanza di questi due aspetti per il sostegno e il rilancio di commercio e artigianato in città è la Confartigianato Terni, attraverso una... 🔗ternitoday.it

Trasporti, viceministro Rixi: “Giusto rende nota l’attività di Ansfisa” - (Adnkronos) – “E’ giusto rendere nota l'attività di un'agenzia così rilevante come Ansfisa, che sorveglia le opere stradali, ferroviarie e funiviarie. In questo momento il Paese è in un forte momento di rigenerazione di tutto il sistema infrastrutturale. Abbiamo deciso di implementare la capacità di Ansfisa, di fare rilevazioni, monitoraggio e di dotarla di strumenti […] 🔗periodicodaily.com

Putin apre a Trump, ma avverte: “La sicurezza della Russia è priorità” - Il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato un segnale di apertura verso gli Stati Uniti sull’Ucraina, definendo il neoeletto presidente Donald Trump “sincero” nel voler porre fine al conflitto. Tuttavia, Mosca pone condizioni stringenti e critica l’Europa per la sua “incoerenza”. Nel frattempo, prosegue la collaborazione con Pyongyang in ambito militare. Durante una visita a Murmansk, Putin ha commentato i recenti colloqui tra Russia e Stati Uniti, esprimendo apprezzamento per le intenzioni di Trump. 🔗ilfogliettone.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sicurezza trasporti, Rixi: priorità strategica per competività; Prometeo tv n° 17 del 30 aprile 2025; Su Rai 1 la serie Gerri, poliziotto rom in cerca di sé stesso; Sicurezza digitale nei trasporti: Rixi da Trieste sottolinea la necessità di tecnologie militari. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia