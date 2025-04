Sicurezza sul lavoro | perché è fondamentale investire sulla formazione

lavoro. Secondo alcune analisi recenti, gli infortuni sul lavoro generano un impatto pari a circa 104 miliardi di euro, oltre il 6% del PIL nazionale. Una cifra che include non solo le spese mediche e assicurative, ma anche i costi indiretti legati a fermi produttivi, turnover non programmati e perdita di reputazione (fonte).L’assenza di una formazione adeguata incide pesantemente su questi numeri: la mancata formazione dei dipendenti può costare a un’azienda tra 1.315 e 5.699 euro solo in sanzioni amministrative, senza contare le perdite operative che derivano da un ambiente di lavoro poco preparato a gestire i rischi. È in questo scenario che realtà specializzate come Proteggi Academy si inseriscono con una proposta strutturata, pensata non solo per garantire la conformità al D. 🔗 Quifinanza.it - Sicurezza sul lavoro: perché è fondamentale investire sulla formazione Ogni anno, le aziende italiane si trovano a fronteggiare un problema tanto strutturale quanto sottovalutato: il costo economico degli incidenti sul. Secondo alcune analisi recenti, gli infortuni sulgenerano un impatto pari a circa 104 miliardi di euro, oltre il 6% del PIL nazionale. Una cifra che include non solo le spese mediche e assicurative, ma anche i costi indiretti legati a fermi produttivi, turnover non programmati e perdita di reputazione (fonte).L’assenza di unaadeguata incide pesantemente su questi numeri: la mancatadei dipendenti può costare a un’azienda tra 1.315 e 5.699 euro solo in sanzioni amministrative, senza contare le perdite operative che derivano da un ambiente dipoco preparato a gestire i rischi. È in questo scenario che realtà specializzate come Proteggi Academy si inseriscono con una proposta strutturata, pensata non solo per garantire la conformità al D. 🔗 Quifinanza.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Calderone “La sicurezza sul lavoro è un diritto fondamentale” - ROMA (ITALPRESS) – “Oggi celebriamo la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. Un’occasione per fermarsi a riflettere e continuare ad agire per attuare un diritto fondamentale, che è una responsabilità condivisa tra istituzioni, imprese, lavoratori e parti sociali. Un impegno concreto e costante per promuovere l’aggiornamento delle regole e la capillarità della loro applicazione, il contrasto delle azioni che mettono a rischio il nostro patrimonio più grande e più importante, che sono le persone”. 🔗unlimitednews.it

"Lavoro, sicurezza, dignità, cittadinanza": costituito il Comitato provinciale per i referendum abrogativi - Lavoro, sicurezza, dignità, cittadinanza, sono queste le parole del Referendum dell’8 e 9 giugno che chiamerà alle urne anche cittadine e cittadini del territorio messinese. Una grande sfida per la democrazia, evidenzia la Cgil Messina. Ieri pomeriggio nella sede del sindacato si è ufficialmente... 🔗messinatoday.it

Lavoro nero e mancanza di sicurezza: denunciati due imprenditori - Pisa, 15 marzo 2025 – Due imprenditori sono stati denunciati dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa per violazioni delle normative sul lavoro e sulla sicurezza nei cantieri. I controlli, effettuati a Marina di Pisa e Bientina, hanno portato alla sospensione di due attività e a sanzioni amministrative per un totale di oltre 10.000 euro. A Marina di Pisa, un’impresa edile è stata fermata per impiego di lavoratori in nero, tra cui un operaio privo di permesso di soggiorno. 🔗lanazione.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sicurezza sul lavoro: perché è fondamentale investire sulla formazione; Morti sul lavoro, Fumarola: “Investire in formazione e aumentare settori patente a crediti”; Cantieri a zero rischi le imprese in campo; SICUREZZA SUL LAVORO: UN IMPEGNO STRATEGICO PER LE IMPRESE VERSO L’INNOVAZIONE SOSTENIBILE. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Sicurezza sul lavoro, obbligo e opportunità per le aziende - La sicurezza sul lavoro nelle aziende non è solo un obbligo normativo, ma un pilastro fondamentale per la tutela della salute dei lavoratori. 🔗tpi.it

Coldiretti: su lavoro investire in sicurezza è priorità assoluta - Roma, 28 apr. (askanews) – La sicurezza sul lavoro deve essere una priorità assoluta, soprattutto in settori come l’agricoltura dove i fattori di rischio sono elevati. Coldiretti lancia l’allarme nell ... 🔗askanews.it

Sicurezza sul lavoro, Assi (Confapi Puglia): "Numeri preoccupanti in Puglia, ma nuove opportunità di innovazione" - «I dati diramati dall'Inail in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro sono ancora inequivocabilmente preoccupanti – sottolinea in una nota Giovanni Assi, responsabil ... 🔗giornaledipuglia.com