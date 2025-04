Sicurezza sul lavoro Meloni | Il cordoglio non basta Bisogna agire

Sicurezza nei luoghi di lavoro 🔗Ilgiornale.it Ilgiornale.it - Sicurezza sul lavoro, Meloni: "Il cordoglio non basta. Bisogna agire" La presidente del Consiglio: "Celebriamo il 1° maggio con i fatti". Reperiti altri 600 milioni e in totale salgono a oltre 1,2 miliardi le risorse disponibili per migliorare lanei luoghi di

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Sicurezza sul lavoro, Meloni: "Il cordoglio non basta. Bisogna agire". Ecco il piano del governo - La presidente del Consiglio: "Celebriamo il 1° maggio con i fatti". Reperiti altri 600 milioni e in totale salgono a oltre 1,2 miliardi le risorse disponibili per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro 🔗ilgiornale.it

Meloni: misure per sicurezza sul lavoro - 8.24 "In vista del Primo Maggio pensiamo a interventi concreti per la sicurezza sul lavoro, perché è inaccettabile che ogni giornata sia scandita da morti e infortuni". Lo dice la premier, Giorgia Meloni, in un'intervista al Corriere della Sera. Sull'incontro fra Trump e Zelensky a San Pietro: "Non sarei mai stata lì, non c'entravamo noi altri leader", dice la premier, "forse l'ultimo regalo di Papa Francesco a noi tutti". 🔗servizitelevideo.rai.it

Sicurezza su lavoro: Meloni annuncia provvedimento per il Primo Maggio. “Basta morti e infortuni” - Giorgia Meloni: "Pensiamo a degli interventi concreti per la sicurezza sul lavoro, perché è inaccettabile che ogni giornata sia scandita da morti e infortuni. Metteremo a disposizione importanti risorse che intendiamo utilizzare confrontando le nostre proposte con quelle dei sindacati e delle associazioni datoriali" L'articolo Sicurezza su lavoro: Meloni annuncia provvedimento per il Primo Maggio. 🔗.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sicurezza sul lavoro, Meloni: Il cordoglio non basta. Bisogna agire. Ecco il piano del governo; Incidenti lavoro: Meloni, davanti a morti cordoglio non basta, stop indifferenza e rassegnazione - LaPresse; Meloni a Modi: “Cordoglio per l’attentato in Kashmir. Italia e India unite contro il terrorismo”.; Esplosione in fabbrica, Mattarella: non ci sono più parole. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Sicurezza sul lavoro, Meloni: "Il cordoglio non basta. Bisogna agire". Ecco il piano del governo - La presidente del Consiglio: "Celebriamo il 1° maggio con i fatti". Reperiti altri 600 milioni e in totale salgono a oltre 1,2 miliardi le risorse disponibili per migliorare la sicurezza nei luoghi di ... 🔗msn.com

Incidenti lavoro: Meloni, davanti a morti cordoglio non basta, stop indifferenza e rassegnazione - Roma, 30 apr. (LaPresse) – “C'è ancora tanto da fare anche, forse soprattutto, sul fronte della sicurezza sul lavoro. Anche negli ultimi giorni nuove vittime, ... 🔗msn.com

Primo maggio, l’annuncio di Meloni: “Per la sicurezza sul lavoro stanziati 1,2 miliardi dall’Inail” - L’intervento del governo al termine del Consiglio dei ministri: ai 600 milioni già stanziati per i bandi Isi dell’ente aggiunti altri 650 milioni ... 🔗repubblica.it