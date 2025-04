Sicurezza sul lavoro | Meloni annuncia altri 650 milioni L’8 maggio incontro con i sindacati

maggio 2025, Giorgia Meloni ringrazia i lavoratori che ogni giorno "contribuiscono a far grande l'Italia" con il loro impegno. Dedica la Festa dei Lavoratori a chi ha perso la vita e a chi ha subito infortuni, perchè, dice citando quanto affermato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la rassegnazione o l'indifferenza "non sono tollerabili"L'articolo Sicurezza sul lavoro: Meloni annuncia altri 650 milioni. L’8 maggio incontro con i sindacati proviene da Firenze Post. 🔗 .com - Sicurezza sul lavoro: Meloni annuncia altri 650 milioni. L’8 maggio incontro con i sindacati Per prima cosa, alla vigilia del Primo2025, Giorgiaringrazia i lavoratori che ogni giorno "contribuiscono a far grande l'Italia" con il loro impegno. Dedica la Festa dei Lavoratori a chi ha perso la vita e a chi ha subito infortuni, perchè, dice citando quanto affermato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la rassegnazione o l'indifferenza "non sono tollerabili"L'articolosul650. L’8con iproviene da Firenze Post. 🔗 .com

