Sicurezza sul lavoro Landini | Misure del governo? Basta annunci è il modello di impresa che uccide

annunci sugli stanziamenti sulla Sicurezza sul lavoro di Giorgia Meloni? “Quella dei morti sul lavoro è una strage che non ha fine” e per questo “non è più il momento delle chiacchiere, degli annunci, ma quello dei fatti“. A rivendicarlo è Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, in occasione della presentazione dello studio ‘Precarietà e bassi salari. Rapporto sul lavoro in Italia’, presentato a dieci anni dal Jobs Act a Roma e promosso da Cgil Nazionale e Fondazione Giuseppe Di Vittorio.Se Giorgia Meloni ha annunciato al termine del Cdm di aver “reperito insieme all’Inail altri 650 milioni di euro, che insieme ai 600 milioni già disponibili dei bandi Inail destinati a cofinanziare gli investimenti delle imprese in questi ambiti, portano a oltre 1 miliardo e 200 milioni le risorse disponibili”, per il segretario Cgil il problema è più profondo. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Sicurezza sul lavoro, Landini: “Misure del governo? Basta annunci, è il modello di impresa che uccide” Glisugli stanziamenti sullasuldi Giorgia Meloni? “Quella dei morti sulè una strage che non ha fine” e per questo “non è più il momento delle chiacchiere, degli, ma quello dei fatti“. A rivendicarlo è Maurizio, segretario generale della Cgil, in occasione della presentazione dello studio ‘Precarietà e bassi salari. Rapporto sulin Italia’, presentato a dieci anni dal Jobs Act a Roma e promosso da Cgil Nazionale e Fondazione Giuseppe Di Vittorio.Se Giorgia Meloni haato al termine del Cdm di aver “reperito insieme all’Inail altri 650 milioni di euro, che insieme ai 600 milioni già disponibili dei bandi Inail destinati a cofinanziare gli investimenti delle imprese in questi ambiti, portano a oltre 1 miliardo e 200 milioni le risorse disponibili”, per il segretario Cgil il problema è più profondo. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Meloni: misure per sicurezza sul lavoro - 8.24 "In vista del Primo Maggio pensiamo a interventi concreti per la sicurezza sul lavoro, perché è inaccettabile che ogni giornata sia scandita da morti e infortuni". Lo dice la premier, Giorgia Meloni, in un'intervista al Corriere della Sera. Sull'incontro fra Trump e Zelensky a San Pietro: "Non sarei mai stata lì, non c'entravamo noi altri leader", dice la premier, "forse l'ultimo regalo di Papa Francesco a noi tutti". 🔗servizitelevideo.rai.it

"Lavoro, sicurezza, dignità, cittadinanza": costituito il Comitato provinciale per i referendum abrogativi - Lavoro, sicurezza, dignità, cittadinanza, sono queste le parole del Referendum dell’8 e 9 giugno che chiamerà alle urne anche cittadine e cittadini del territorio messinese. Una grande sfida per la democrazia, evidenzia la Cgil Messina. Ieri pomeriggio nella sede del sindacato si è ufficialmente... 🔗messinatoday.it

Lavoro nero e mancanza di sicurezza: denunciati due imprenditori - Pisa, 15 marzo 2025 – Due imprenditori sono stati denunciati dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa per violazioni delle normative sul lavoro e sulla sicurezza nei cantieri. I controlli, effettuati a Marina di Pisa e Bientina, hanno portato alla sospensione di due attività e a sanzioni amministrative per un totale di oltre 10.000 euro. A Marina di Pisa, un’impresa edile è stata fermata per impiego di lavoratori in nero, tra cui un operaio privo di permesso di soggiorno. 🔗lanazione.it

Su questo argomento da altre fonti

Sicurezza sul lavoro, in arrivo risorse, poi misure condivise; Referendum 2025, Conte incontra Landini: “Noi ci siamo”; Il corteo a Milano per il 25 Aprile: le notizie in diretta | Oltre 90 mila in piazza Duomo, tensione tra i pro Pal e la Brigata Ebraica; Lavoro, Landini: la patente a crediti è una presa in giro, dal Governo misure burocratiche, non affrontano i problemi. 🔗Cosa riportano altre fonti

Landini: “Morti sul lavoro? La politica ha favorito omicidi”. Il corteo dell’1 maggio in tre città - Il Primo Maggio di quest’anno sarà dedicato ai temi della salute e sicurezza sul lavoro. Tre le manifestazioni in Italia ... 🔗dire.it

Sicurezza sul lavoro, ecco il piano del governo - Giorgia Meloni: "Celebriamo il 1° maggio con i fatti". Reperiti altri 600 milioni e in totale salgono a oltre 1,2 miliardi le risorse disponibili per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro ... 🔗msn.com

Pacchetto di misure del governo meloni per la sicurezza sul lavoro con una dote fino a un miliardo di euro - Il governo italiano annuncia un pacchetto da un miliardo di euro per la sicurezza sul lavoro, finanziato dall’Inail e basato sul modello OT23, mentre sindacati come Cgil e Uil chiedono maggiore coinvo ... 🔗gaeta.it